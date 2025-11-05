O której Iga Świątek gra z Amandą Anisimovą dzisiaj? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]
Iga Świątek w trzecim meczu na WTA Finals 2025 zagra z Amandą Anisimovą. Dla obu tenisistek będzie to pojedynek o być albo nie być w tym turnieju. O której godzinie gra Iga Świątek dzisiaj? Gdzie obejrzeć mecz Iga Świątek - Amanda Anisimova? Tenis. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Iga Świątek - Amanda Anisimova w 3. kolejce fazy grupowej WTA Finals 2025 zostanie rozegrany dzisiaj nie przed godziną 16:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2, a stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
WTA Finals 2025. Iga Świątek - Amanda Anisimova. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]
Iga Świątek (WTA 2) po świetnym meczu otwarcia, w którym pokonała Madison Keys, teraz walczy o to, by nie odpaść z WTA Finals 2025. Wszystko przez poniedziałkową porażkę Polki z Jeleną Rybakiną, której uległa 6:3, 1:6, 0:6. Bardzo niepokojąco wyglądały drugi i trzeci set w wykonaniu naszej zawodniczki, która nie miała na korcie nic do powiedzenia. Eksperci byli zszokowani tym, co stało się z grą Świątek.
Teraz rywalką Polki będzie Amanda Anisimova (WTA 4), z którą stoczy bezpośrednią walkę o awans do półfinału turnieju. Przegrana tego spotkania zakończy w nim swój udział. Amerykanka zaczęła grę od porażki z Jeleną Rybakiną (3:6, 1:6). W drugim meczu zmierzyła się ze swoją rodaczką Madison Keys, którą pokonała 4:6, 6:3, 6:2.
Świątek i Anisimova zagrały ze sobą jak dotąd tylko dwukrotnie. Co ciekawe, oba spotkania miały miejsce w tym sezonie. Najpierw Polka i Amerykanka zmierzyły się w finale Wimbledonu, który Świątek wygrała w spektakularnym stylu 6:0, 6:0. Do kolejnego starcia doszło w ćwierćfinale US Open, gdzie Anisimova wzięła niespodziewany rewanż, triumfując 6:4, 6:3. Trudno zatem tak naprawdę wskazać, która z tenisistek jest faworytką dzisiejszej konfrontacji.
