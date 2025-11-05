Mecz Iga Świątek - Amanda Anisimova w 3. kolejce fazy grupowej WTA Finals 2025 zostanie rozegrany dzisiaj nie przed godziną 16:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2, a stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

WTA Finals 2025. Iga Świątek - Amanda Anisimova. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Teraz rywalką Polki będzie Amanda Anisimova (WTA 4), z którą stoczy bezpośrednią walkę o awans do półfinału turnieju. Przegrana tego spotkania zakończy w nim swój udział. Amerykanka zaczęła grę od porażki z Jeleną Rybakiną (3:6, 1:6). W drugim meczu zmierzyła się ze swoją rodaczką Madison Keys, którą pokonała 4:6, 6:3, 6:2.

Świątek i Anisimova zagrały ze sobą jak dotąd tylko dwukrotnie. Co ciekawe, oba spotkania miały miejsce w tym sezonie. Najpierw Polka i Amerykanka zmierzyły się w finale Wimbledonu, który Świątek wygrała w spektakularnym stylu 6:0, 6:0. Do kolejnego starcia doszło w ćwierćfinale US Open, gdzie Anisimova wzięła niespodziewany rewanż, triumfując 6:4, 6:3. Trudno zatem tak naprawdę wskazać, która z tenisistek jest faworytką dzisiejszej konfrontacji.

Mecz Iga Świątek - Amanda Anisimova zostanie rozegrany dzisiaj nie przed godziną 16:30. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2, a stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Iga Świątek rywalizowała z Amandą Anisimovą o półfinał US Open 2025 Angela Weiss AFP

Amanda Anisimova i Iga Świątek rywalizowały ze sobą w finale Wimbledonu MINAS PANAGIOTAKIS / MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP