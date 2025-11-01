Partner merytoryczny: Eleven Sports

O której gra Iga Świątek z Madison Keys? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Aleksy Kiełbasa

Iga Świątek w pierwszym meczu WTA Finals 2025 zagra z Madison Keys. Dla obu tenisistek będzie to ósme bezpośrednie starcie w historii. Bilans zdecydowanie przemawia za Polką. O której godzinie gra Iga Świątek dzisiaj? Gdzie obejrzeć mecz Świątek -Keys? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Iga Świątek 2025
Iga Świątek 2025ADEK BERRYAFP

Iga Świątek - Madison Keys. WTA Finals 2025. O której mecz dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Teraz Polka po raz piąty w karierze weźmie udział w turnieju WTA Finals i spróbuje powtórzyć sukces z Cancun z 2023 roku, kiedy odniosła jedyne jak dotąd zwycięstwo w całych zawodach.

Pierwszą rywalką w WTA Finals 2025 będzie Madison Keys (2. WTA), która po raz drugi w karierze wystąpi w imprezie tej rangi. Amerykanka miała jeszcze dłuższą przerwę od gry, niż Polka, bowiem po raz ostatni wystąpiła na US Open pod koniec sierpnia, gdzie odpadła już w I rundzie. Keys w tym sezonie wygrała Australian Open, czyli swój pierwszy wielkoszlemowy turniej, a wcześniej zwyciężyła także w turnieju WTA 500 w Adelajdzie. To były jedyne jej sukcesy w tym roku, w dalszej części sezonu 30-latka nie zagrała już nawet w żadnym finale, a jedynie w dwóch półfinałach (w Indian Wells i Londynie - red.).

Mecz I rundy WTA Finals 2025 Iga Świątek - Madison Keys zostanie rozegrany dzisiaj nie przed godziną 16:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

WTA Finals (K)
Faza grupowa
01.11.2025
16:00
Do meczu:
Wszystko o meczu

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

