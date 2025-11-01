O której gra Iga Świątek z Madison Keys? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz 1. kolejki WTA Finals 2025 Iga Świątek - Madison Keys zostanie rozegrany dzisiaj nie przed godziną 16:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 2. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Iga Świątek - Madison Keys. WTA Finals 2025. O której mecz dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Iga Świątek (2. WTA) wraca na kort po trzytygodniowej przerwie. Po raz ostatni Polka wystąpiła na turnieju WTA 1000 w Wuhan, gdzie uległa w III rundzie Jasmine Paolini, przegrywając z Włoszką pierwszy raz w karierze.

Teraz Polka po raz piąty w karierze weźmie udział w turnieju WTA Finals i spróbuje powtórzyć sukces z Cancun z 2023 roku, kiedy odniosła jedyne jak dotąd zwycięstwo w całych zawodach.

Pierwszą rywalką w WTA Finals 2025 będzie Madison Keys (2. WTA), która po raz drugi w karierze wystąpi w imprezie tej rangi. Amerykanka miała jeszcze dłuższą przerwę od gry, niż Polka, bowiem po raz ostatni wystąpiła na US Open pod koniec sierpnia, gdzie odpadła już w I rundzie. Keys w tym sezonie wygrała Australian Open, czyli swój pierwszy wielkoszlemowy turniej, a wcześniej zwyciężyła także w turnieju WTA 500 w Adelajdzie. To były jedyne jej sukcesy w tym roku, w dalszej części sezonu 30-latka nie zagrała już nawet w żadnym finale, a jedynie w dwóch półfinałach (w Indian Wells i Londynie - red.).

