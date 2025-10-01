Iga Świątek zagra z Emmą Navarro w III rundzie China Open dzisiaj nie przed godziną 13:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 2, a stream online będzie dostępny w platformie CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Iga Świątek - Emma Navarro. China Open. O której godzinie i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Iga Świątek (2. WTA) udział w turnieju China Open rozpoczęła od II rundy. W niej zmierzyła się z reprezentantką gospodarzy Yue Yuan, którą pokonała 6:0, 6:3. Z kolei drugie spotkanie Polki zakończyło się przedwcześnie. Nasza tenisistka znów wygrała pierwszego seta do zera, natomiast tuż na początku drugiego skreczowała jej rywalka, czyli Camila Osorio. Mecz zakończył się raptem po 40 minutach.

W III rundzie Polka zagra z Emmą Navarro (17. WTA). Co ciekawe, dotychczasowa droga Amerykanki w Pekinie wygląda nadwyczaj bliźniaczo. Navarro także rozpoczęła grę od II rundy i w pierwszym występie również zwyciężyła w dwóch setach, pokonując 6:3, 7:6(0) Elenę Gabrielę Ruse. Natomiast drugie spotkanie również zakończyło się na początku drugiego seta po kreczu rywalki. Lois Boisson poddała spotkanie przy stanie 2:6, 0:1 z powodu kontuzji uda. Dzięki temu Navarro spędziła ostatecznie na korcie ledwie 47 minut.

Obie zawodniczki zagrały ze sobą jak dotąd dwa razy. Oba spotkania zakończyły się zwycięstwami Świątek w dwóch setach. Pierwszy raz Polka pokonała Amerykankę w 2018 roku podczas turnieju w Charleston 6:0, 6:2, a następnie w tym roku w ćwierćfinale Australian Open 6:1, 6:2.

