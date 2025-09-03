O której gra Iga Świątek z Amandą Anisimovą? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Iga Świątek zagra z Amandą Anisimovą w ćwierćfinale US Open dzisiaj nie przed godziną 19:10. Transmisja na żywo z tego meczu będzie dostępna na kanale Eurosportu 1, a stream online w platformie HBO Max. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

US Open. Iga Świątek - Amanda Anisimova. Ćwierćfinał. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Iga Świątek 1/8 finału US Open poradziła gładko poradziła sobie z Jekateriną Aleksandrową. Polka pokonała Rosjankę 6:3, 6:1, spędzając na murawie niewiele ponad godzinę. W czterech meczach turnieju w Nowym Jorku nasza tenisistka straciła jak dotąd tylko seta, co dowodzi, w jak dobrej jest formie.

W ćwierćfinale rywalką Świątek będzie Amanda Anisimova. Reprezentantka gospodarzy podobnie jak Polka straciła do tej pory jedynie seta, a było to w III rundzie i spotkaniu przeciwko Jaqueline Cristian. W 1/8 finału Amerykanka bardzo pewnie pokonała 6:0, 6:3 Beatriz Haddad-Maię.

Świątek i Anisimova zagrały przeciwko sobie jak dotąd tylko raz. Było w trakcie tegorocznego Wimbledonu, w którym Polka triumfowała. Obie zawodniczki spotkały się w finale, a Świątek rozbiła w nim Anisimovą 6:0, 6:0. Nie ulega wątpliwości, że mimo występu Amerykanki przed własną publicznością, to nasza tenisistka jest faworytką tego meczu.

Transmisję na żywo z tego meczu będzie dostępna na kanale Eurosportu 1, a stream online w platformie HBO Max.

