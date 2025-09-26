O której gra Iga Świątek w Pekinie? Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]
Iga Świątek rozpocznie udział w turnieju WTA 1000 w Pekinie od II rundy. W pierwszym meczu Polka zmierzy się z Yue Yuan. Dla obu tenisistek będzie to pierwszy bezpośredni pojedynek w historii. O której gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek - Yuan? China Open. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Iga Świątek - Yue Yuan w ramach II rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie zostanie rozegrany w sobotę 27 września jako drugie spotkanie od godziny 5:00, czyli ok. 6:30 nad ranem. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 2, a stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Iga Świątek po triumfie w Korea Open przeniosła się do Pekinu, by wziąć udział w turnieju WTA 1000. Polka ma dobre wspomnienia ze stolicy Chin, ponieważ wygrała całą rywalizację w trakcie swojego jedynego jak dotąd startu w tych zawodach. Nasza tenisistka zwyciężyła w China Open w 2023 roku, a w finale pokonała Ludmiłę Samsonową 6:2. 6:2.
Świątek udział w tegorocznym turnieju w Pekinie rozpoczyna od II rundy. Jej rywalką będzie reprezentantka gospodarzy - Yue Yuan. Chinka w I rundzie zagrała z wyżej rozstawioną Julią Putincewą i pokonała ją w dwóch setach.
Dla Polki i Chinki będzie to pierwszy bezpośredni mecz. Świątek bez wątpienia jest wielką faworytką tego starcia. Yuan nie ma na koncie większych sukcesów. Co prawda wygrała jeden turniej WTA, ale było to w marcu zeszłego roku podczas słabo obsadzonego turnieju w Austin rangi 250. Niecały rok wcześniej zagrała też w finale Korea Open, kiedy zawody miały jeszcze rangę 250, ale przegrała w finale z Jessicą Pegulą, jedyną wówczas tenisistką z czołówki, która wystartowała.
