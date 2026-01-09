O której gra Iga Świątek? Polska - USA półfinał United Cup [NA ŻYWO, TV]

Mecz Polska - USA w półfinale United Cup będzie rozgrywany w sobotę 10 stycznia od godziny 7:30. Jako pierwsi w kolejności zagrają Hubert Hurkacz i Taylor Fritz. Po nich na kort ok. godz. 9:00 wyjdą Iga Świątek i Coco Gauff, natomiast na koniec zostanie rozegrany mecz miksta. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale Polsatu Sport 1, a stream online będzie dostępna dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Iga Świątek - Maya Joint. Skrót meczu Polsat Sport

Polska - USA półfinał United Cup. O której gra Iga Świątek? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

W półfinale turnieju Polska zagra z USA. Amerykanie także wygrali swoją grupę, choć nie bez porażki, tak, jak nasza reprezentacja. Po jednym spotkaniu przegrali bowiem Taylor Fritz (ATP 9) i Coco Gauff (WTA 4). W półfinale drużynie zza oceanu przyszło zmierzyć się z Grecją. W nim Gauff pokonała Marię Sakkari 6:3:, 6:2, natomiast Fritz uległ Stefanosowi Tsitsipasowi 4:6, 5:7. O wyniku rywalizacji musiał przesądzić zatem mecz miksta, w którym Amerykanie zwyciężyli 4:6, 6:4 (10:8).

Starcie Polski z USA będzie wielką szansą do rewanżu dla naszej reprezentacji. To właśnie zespół ze Stanów Zjednoczonych pokonał w finale ubiegłorocznej edycji imprezy "Biało-Czerwonych" 2:0.

Iga Świątek, United Cup 2026 IZHAR KHAN AFP

Katarzyna Kawa i Jan Zieliński IZHAR KHAN AFP