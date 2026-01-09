O której gra Iga Świątek? Polska - USA półfinał United Cup [NA ŻYWO, TV]
Polska awansowała do półfinału United Cup. W nim "Biało-Czerwoni" zmierzą się z reprezentacją USA. Nasz zespół do trzeciego z rzędu finału tej imprezy będą chcieli poprowadzić Iga Świątek i Hubert Hurkacz. O której gra Iga Świątek? O której godzinie półfinał Polska - USA w United Cup? Transmisja na żywo, stream. Tenis. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Polska - USA w półfinale United Cup będzie rozgrywany w sobotę 10 stycznia od godziny 7:30. Jako pierwsi w kolejności zagrają Hubert Hurkacz i Taylor Fritz. Po nich na kort ok. godz. 9:00 wyjdą Iga Świątek i Coco Gauff, natomiast na koniec zostanie rozegrany mecz miksta. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale Polsatu Sport 1, a stream online będzie dostępna dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.
Polska - USA półfinał United Cup. O której gra Iga Świątek? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]
Reprezentacja Polski pewnie wygrała zmagania grupowe, gdzie nie doznała ani jednej porażki. W ćwierćfinale United Cup spotkała się z gospodarzem turnieju, czyli Australią. Nasz zespół zwyciężył 2:1, po triumfach Igi Świątek (WTA 2) oraz miksta, w którym wystąpili Katarzyna Kawa oraz Jan Zieliński. Swoje spotkanie w tamach tej rywalizacji przegrał jedynie Hubert Hurkacz (ATP 83), który uległ Alexowi de Minaurowi 4:6, 6:4, 4:6.
W półfinale turnieju Polska zagra z USA. Amerykanie także wygrali swoją grupę, choć nie bez porażki, tak, jak nasza reprezentacja. Po jednym spotkaniu przegrali bowiem Taylor Fritz (ATP 9) i Coco Gauff (WTA 4). W półfinale drużynie zza oceanu przyszło zmierzyć się z Grecją. W nim Gauff pokonała Marię Sakkari 6:3:, 6:2, natomiast Fritz uległ Stefanosowi Tsitsipasowi 4:6, 5:7. O wyniku rywalizacji musiał przesądzić zatem mecz miksta, w którym Amerykanie zwyciężyli 4:6, 6:4 (10:8).
Starcie Polski z USA będzie wielką szansą do rewanżu dla naszej reprezentacji. To właśnie zespół ze Stanów Zjednoczonych pokonał w finale ubiegłorocznej edycji imprezy "Biało-Czerwonych" 2:0.
Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale Polsatu Sport 1, a stream online będzie dostępna dla abonentów platformy Polsat Box Go.