Partner merytoryczny: Eleven Sports

O której gra Iga Świątek? Polska - USA półfinał United Cup [NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Polska awansowała do półfinału United Cup. W nim "Biało-Czerwoni" zmierzą się z reprezentacją USA. Nasz zespół do trzeciego z rzędu finału tej imprezy będą chcieli poprowadzić Iga Świątek i Hubert Hurkacz. O której gra Iga Świątek? O której godzinie półfinał Polska - USA w United Cup? Transmisja na żywo, stream. Tenis. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Tenisistka w białej koszulce i czapce uderza piłkę tenisową forehandem na korcie, w tle widoczne rozmyte litery 'sydney'.
Iga Świątek znakomicie spisuje się w barwach reprezentacji Polski podczas United Cup 2026IZHAR KHANAFP

Mecz Polska - USA w półfinale United Cup będzie rozgrywany w sobotę 10 stycznia od godziny 7:30. Jako pierwsi w kolejności zagrają Hubert Hurkacz i Taylor Fritz. Po nich na kort ok. godz. 9:00 wyjdą Iga Świątek i Coco Gauff, natomiast na koniec zostanie rozegrany mecz miksta. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale Polsatu Sport 1, a stream online będzie dostępna dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Iga Świątek - Maya Joint. Skrót meczuPolsat Sport

Polska - USA półfinał United Cup. O której gra Iga Świątek? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Reprezentacja Polski pewnie wygrała zmagania grupowe, gdzie nie doznała ani jednej porażki. W ćwierćfinale United Cup spotkała się z gospodarzem turnieju, czyli Australią. Nasz zespół zwyciężył 2:1, po triumfach Igi Świątek (WTA 2) oraz miksta, w którym wystąpili Katarzyna Kawa oraz Jan Zieliński. Swoje spotkanie w tamach tej rywalizacji przegrał jedynie Hubert Hurkacz (ATP 83), który uległ Alexowi de Minaurowi 4:6, 6:4, 4:6.

W półfinale turnieju Polska zagra z USA. Amerykanie także wygrali swoją grupę, choć nie bez porażki, tak, jak nasza reprezentacja. Po jednym spotkaniu przegrali bowiem Taylor Fritz (ATP 9) i Coco Gauff (WTA 4). W półfinale drużynie zza oceanu przyszło zmierzyć się z Grecją. W nim Gauff pokonała Marię Sakkari 6:3:, 6:2, natomiast Fritz uległ Stefanosowi Tsitsipasowi 4:6, 5:7. O wyniku rywalizacji musiał przesądzić zatem mecz miksta, w którym Amerykanie zwyciężyli 4:6, 6:4 (10:8).

Starcie Polski z USA będzie wielką szansą do rewanżu dla naszej reprezentacji. To właśnie zespół ze Stanów Zjednoczonych pokonał w finale ubiegłorocznej edycji imprezy "Biało-Czerwonych" 2:0.

Mecz Polska - USA w półfinale United Cup będzie rozgrywany w sobotę 10 stycznia od godziny 7:30. Jako pierwsi w kolejności zagrają Hubert Hurkacz i Taylor Fritz. Po nich na kort ok. godz. 9:00 wyjdą Iga Świątek i Coco Gauff, natomiast na koniec zostanie rozegrany mecz miksta. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale Polsatu Sport 1, a stream online będzie dostępna dla abonentów platformy Polsat Box Go.

Zobacz również:

Podczas piątkowego starcia na twarzy Igi Świątek pojawiły się łzy
Iga Świątek

Niepokojące obrazki ze Świątek. Menedżerka zabrała głos, wszystko już jasne

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak
Tenisistka w dynamicznej pozie podczas wykonywania forhendowego uderzenia na korcie, skupiona na piłce, ubrana w biały sportowy top, czerwoną spódniczkę i białą czapkę, w tle rozmyte napisy i ciemne tło hali.
Iga Świątek, United Cup 2026IZHAR KHANAFP
Dwoje tenisistów w czerwono-białych strojach dynamicznie wykonuje uderzenie rakietami, skupieni na piłce tenisowej znajdującej się w powietrzu nad niebieskim kortem.
Katarzyna Kawa i Jan ZielińskiIZHAR KHANAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja