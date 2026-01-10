O której gra Iga Świątek? Polska - Szwajcaria finał United Cup [NA ŻYWO, TV]

Mecz Polska - Szwajcaria w finale United Cup będzie rozgrywany w niedzielę 11 stycznia od godziny 7:30. Jako pierwsi w kolejności zagrają Iga Świątek i Belinda Bencic. Po nich na kort ok. godz. 9:00 wyjdą Hubert Hurkacz oraz Stan Wawrinka, natomiast na koniec zostanie rozegrany mecz miksta. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale Polsatu Sport 1, a stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Jan Zieliński po awansie do finału United Cup: Jedyne, co pamiętam, to piłkę meczową Polsat Sport

Polska - Szwajcaria finał United Cup. O której gra Iga Świątek? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

W finale turnieju Polska zagra ze Szwajcarią. Przedstawiciele z tego kraju także wygrali swoją grupę, a następnie poradzili sobie z Argentyną w ćwierćfinale. Prawdziwa dramaturgia miała miejsce na etapie półfinału, gdzie europejskiej drużynie przyszło się zmierzyć z Belgią. Belinda Bencic pokonała Elise Mertens 6:3, 4:6, 7:6, ale za to Stan Wawrinka przegrał z Zizou Bergsem 3:6, 7:6, 3:6. O wszystkim decydował więc mikst, który Szwajcarzy zwyciężyli 6:3, 0:6, 10-5.

Niedzielne starcie Polski ze Szwajcarią będzie już trzecim z rzędu finałem United Cup, w którym wezmą udział reprezentanci naszego kraju. W ubiegłym roku na tej etapie imprezy zostali zatrzymani przez zespół Stanów Zjednoczonych.

Iga Świątek rywalizowała z Katie Boulter w ćwierćfinale United Cup DAVID GRAY / AFP AFP

Iga Świątek zagwarantowała reprezentacji Polski awans do wielkiego finału United Cup 2025 STEVE CHRISTO / AFP AFP