O której gra Iga Świątek? Mecz Polska - Holandia w United Cup [NA ŻYWO, TV]

Mecz Polska - Holandia w United Cup odbędzie się w nocy z wtorku 6 stycznia na środę 7 stycznia od godziny 0:30. Jako pierwsi w kolejności zmierzą się Hubert Hurkacz i Tallon Griekspoor. Po nich na kort ok. godz. 2:30 wyjdą Iga Świątek i Suzan Lamens, natomiast na koniec ok godz. 4:30 zostanie rozegrany mecz miksta. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale Polsatu Sport 1, a stream online będzie dostępna dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Iga Świątek jasno o „Bitwie płci”. „To była tylko rozrywka [WIDEO] © 2025 Associated Press

Polska - Holandia w United Cup. O której gra Iga Świątek? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Reprezentacja Polski świetnie zaczęła tegoroczny United Cup. "Biało-Czerwoni" wzięli rewanż za przegrany finał tego turnieju sprzed dwóch lat i zwyciężyli 3:0. Najpierw fantastyczny powrót po wielomiesięcznej kontuzji zaliczył Hubert Hurkacz, który rozbił trzeciego tenisistę świata Alexandra Zvereva w dwóch setach.

Następnie trzech setów do triumfu nad Evą Lys potrzebowała Iga Świątek, z kolei wygraną przypieczętowali Katarzyna Kawa i Jan Zieliński, którzy w dwusetowym spotkaniu pokonali Laurę Siegemund i Zvereva.

Teraz czas na mecz Polska - Holandia. Będzie to pierwsze starcie obu tych drużyn w ramach United Cup. Faworytem zdaje się nasz zespół, ponieważ najwyżej notowanym spośród "Oranje" w rankingu ATP jest 25. Tallon Griekspoor, a rankingu WTA 97. jest Suzan Lamens. Poza nimi do turnieju zgłoszeni zostali jeszcze Guy Den Ouden i David Pel oraz Eva Vedder i Demi Schuurs.

Iga Świątek w meczu z Evą Lys IZHAR KHAN AFP

Hubert Hurkacz DAVID GRAY / AFP AFP