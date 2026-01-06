Partner merytoryczny: Eleven Sports

O której gra Iga Świątek? Mecz Polska - Holandia w United Cup [NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa

W II rundzie United Cup Polska zagra z Holandią, a w barwach polskiego zespołu wystąpią m.in. Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Rywalizacja odbędzie się w Sydney. O której gra Iga Świątek? O której godzinie mecz Polska - Holandia w United Cup? Transmisja na żywo, stream. Tenis. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Tenisistka w białym stroju i czerwonej spódniczce odbija piłeczkę rakietą, skupiona na intensywnej grze. W tle widoczny rozmyty stadion i niebieska nawierzchnia kortu.
Iga Świątek w barwach reprezentacji Polski podczas United Cup 2026IZHAR KHANAFP

Mecz Polska - Holandia w United Cup odbędzie się w nocy z wtorku 6 stycznia na środę 7 stycznia od godziny 0:30. Jako pierwsi w kolejności zmierzą się Hubert Hurkacz i Tallon Griekspoor. Po nich na kort ok. godz. 2:30 wyjdą Iga Świątek i Suzan Lamens, natomiast na koniec ok godz. 4:30 zostanie rozegrany mecz miksta. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale Polsatu Sport 1, a stream online będzie dostępna dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Polska - Holandia w United Cup. O której gra Iga Świątek? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Reprezentacja Polski świetnie zaczęła tegoroczny United Cup. "Biało-Czerwoni" wzięli rewanż za przegrany finał tego turnieju sprzed dwóch lat i zwyciężyli 3:0. Najpierw fantastyczny powrót po wielomiesięcznej kontuzji zaliczył Hubert Hurkacz, który rozbił trzeciego tenisistę świata Alexandra Zvereva w dwóch setach.

Następnie trzech setów do triumfu nad Evą Lys potrzebowała Iga Świątek, z kolei wygraną przypieczętowali Katarzyna Kawa i Jan Zieliński, którzy w dwusetowym spotkaniu pokonali Laurę Siegemund i Zvereva.

Teraz czas na mecz Polska - Holandia. Będzie to pierwsze starcie obu tych drużyn w ramach United Cup. Faworytem zdaje się nasz zespół, ponieważ najwyżej notowanym spośród "Oranje" w rankingu ATP jest 25. Tallon Griekspoor, a rankingu WTA 97. jest Suzan Lamens. Poza nimi do turnieju zgłoszeni zostali jeszcze Guy Den Ouden i David Pel oraz Eva Vedder i Demi Schuurs.

Mecz Polska - Holandia w United Cup odbędzie się w nocy z wtorku 6 stycznia na środę 7 stycznia od godziny 0:30. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale Polsatu Sport 1, a stream online będzie dostępna dla abonentów platformy Polsat Box Go.

