O której gra Iga Świątek? Mecz Polska - Australia w United Cup [NA ŻYWO, TV]

Mecz Polska - Australia w United Cup będzie rozgrywany w czwartek 9 stycznia od godziny 7:30. Jako pierwsze w kolejności zmierzą się Iga Świątek i Maya Joint. Po nich na kort ok. godz. 9:00 wyjdą Hubert Hurkacz i Alex de Minaur, natomiast na koniec zostanie rozegrany mecz miksta. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale Polsatu Sport 1, a stream online będzie dostępna dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Reprezentacja Polski pewnie wygrała swoją grupę w tegorocznym United Cup. "Biało-Czerwoni" triumfowali we wszystkich sześciu potyczkach, które zostały rozegrane w ramach dwóch spotkań i są jedynym takim zespołem w stawce. To dało im bezapelacyjnym awans do ćwierćfinału turnieju.

W nim Polska zagra z gospodarzem zawodów, czyli Australią. Będzie to pierwsza bezpośrednia rywalizacja tych zespołów w historii w ramach United Cup. Australijczycy wygrali oba mecze grupowe, ale w ich trakcie przegrali dwie potyczki, jedną z Norwegami i jedną z Czechami. W składzie gospodarze znajdują się przede wszystkim szósty w rankingu ATP Alex de Minaur i 32. na liście WTA Maya Joint. Poza tym skład uzupełniają Jason Kubler, John-Patrick Smith, Maddison Inglis i Storm Hunter.

Iga Świątek w barwach reprezentacji Polski podczas United Cup 2026 IZHAR KHAN AFP

Hubert Hurkacz podczas United Cup 2026 IZHAR KHAN AFP