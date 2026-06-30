O której gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz z Taylor Townsend? [TRANSMISJA, WIMBLEDON]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Iga Świątek zagra z Taylor Townsend w I rundzie Wimbledonu 2026. Polka w tym roku jest obrończynią tytułu, ale fatalny występ w Bad Homburg wprowadził dużo niepokoju. Spotkanie Polki z Amerykanką zostanie rozegrane dzisiaj 30 czerwca. O której godzinie gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć w TV mecz Świątek - Townsend? Transmisja na żywo. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Iga Świątek w białym stroju wykonuje dwuręczny backhand podczas meczu Wimbledonu.
Iga Świątek podczas Wimbledonu 2026 broni tytułu mistrzyni sprzed rokuDAISUKE URAKAMIAFP

Mecz Iga Świątek - Taylor Townsend w I rundzie Wimbledonu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 30 czerwca około godziny 14:30. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Iga Świątek - Taylor Townsend. Forma zawodniczek przed Wimbledonem

Iga Świątek (WTA 3) wciąż czeka na pierwszy triumf w 2026 roku. Jak na razie nie udało jej się wygrać ani jednego turnieju, a podczas wielkoszlemowych Australian Open i Roland Garros docierała kolejno do ćwierćfinału i IV rundy. Z kolei sezon na trawie zaczęła bardzo pechowo, bo od porażki w pierwszym meczu podczas turnieju w Bad Homburg.

Polka do Wimbledonu 2026 przystępuje zatem niepewna swojej dyspozycji na trawie, a przecież w jego trakcie będzie broniła tytułu sprzed roku. W I rundzie rywalką naszej tenisistki będzie Taylor Townsend (WTA 79). Amerykanka jest specjalistką od gry deblowej, a w singlu nigdy nie odniosła większych sukcesów. Najwyżej w rankingu była notowana w 2024 roku, gdy zajmowała 46. lokatę. W Bad Homburg poszło jej jednak nieznacznie lepiej od Świątek, gdzie bo w II rundzie.

Będzie to pierwszy w historii pojedynek tych zawodniczek. Faworytką jest Iga Świątek, ale biorąc pod uwagę jest problemy w ostatnim czasie i wpadkę podczas rywalizacji w Bad Hombrug, Amerykanki nie należy zupełnie skreślać.

Iga Świątek - Taylor Townsend. Wimbledon. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Iga Świątek - Taylor Townsend w I rundzie Wimbledonu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 30 czerwca około godziny 14:30. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go.

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Tenisistka w białym stroju sportowym z zielonymi akcentami na korcie tenisowym, skupiona przed wykonaniem serwisu, trzyma rakietę w lewej ręce, za nią rozmyte sylwetki widzów na trybunach.
Taylor TownsendTIMOTHY A.CLARYAFP


Iga Świątek: Taylor Townsend ma wyróżniający się styl i nie będzie to łatwa pierwsza rundaPolsat Sport

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