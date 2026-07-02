O której gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz z Karoliną Pliskovą? [TRANSMISJA, WIMBLEDON]

Mecz Iga Świątek - Karolina Pliskova w II rundzie Wimbledonu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 2 lipca o godzinie 14:30 na korcie centralnym. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Iga Świątek - Karolina Pliskova. Forma zawodniczek przed Wimbledonem

Iga Świątek (WTA 3) nie bez problemów przeszła przez I rundę tegorocznego Wimbledonu. W niej zmierzyła się z Amerykanką Taylor Townsend. Pierwszego seta wygrała bardzo pewnie, bo 6:1, ale w kolejnym role zupełnie się odwróciły i tym razem przeciwniczka zwyciężyła 6:2. Na szczęście w ostatniej partii Polka pozbierała się, wróciła do gry z początku spotkania i triumfowała 6:3. Te wahania dyspozycji w trakcie jednego pojedynku, a także wymowne łzy po jego zakończeniu nie napawają optymizmem przed dalszą częścią turnieju.

W II rundzie Świątek zmierzy się z Karoliną Pliskovą (WTA 73). Czeszka w I rundzie zmierzyła się ze swoją rodaczką Terezą Valentovą i wygrała pewnie, bo 6:3, 6:4. Przed Wimbledonem Pliskova wzięła udział w turnieju na trawie w Nottingham, w którym dotarła do półfinału. Uległa w nim innej tenisistce z Czech - Marii Bouzkovej. To pokazuje, że 34-letnia finalistka Wimbledonu z 2021 roku może być w całkiem dobrej formie, co wyraźnie kontrastuje z odpadnięciem przez Świątek w pierwszym meczu na turnieju w Bad Homburg.

Obie tenisistki miały jak dotąd zmierzyć się sześciokrotnie, ale tylko cztery pojedynki doszły do skutku. Wszystkie padły łupem Igi Świątek, a ostatni miał miejsce niespełna trzy lata temu podczas turnieju w Montrealu. Dwa spotkania nie odbyły się z powodu niedyspozycji Czeszki. Pliskova pozostaje jedyną tenisistką, która oddała Idze dwa mecze walkowerem. W obu przypadkach miało to miejsce w turniejach na Bliskim Wschodzie. W Dubaju (ćwierćfinał, 2023) powodem była infekcja wirusowa i gorączka, z kolei rok później w Dausze (półfinał) - uraz przeciążeniowy pleców. Dzisiejszy mecz będzie za to ich pierwszym w historii na nawierzchni trawiastej.

Iga Świątek - Karolina Pliskova. Wimbledon. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Iga Świątek - Karolina Pliskova w II rundzie Wimbledonu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 2 lipca o godzinie 14:30 na korcie centralnym. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go.

Iga Świątek Henry Nicholls AFP

Karolina Pliskova OWEN HAMMOND/Nur Photo AFP





Iga Świątek: Cieszę się, że w trzecim secie wróciłam do solidnej gry z pierwszej partii. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport