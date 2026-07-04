O której gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz z Alexandrą Ealą? [TRANSMISJA, WIMBLEDON]

Na start rywalizacji w Londynie Iga Świątek rozegrała trzysetowe spotkanie z Taylor Townsend. W pierwszym secie wygrała 6:1, jednak potem to Amerykanka ograła ją 6:2. Na szczęście w decydującej partii sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa zamknęła spotkanie (6:3).

W drugiej rundzie jej przeciwniczką była doświadczona Karolina Pliskova. W tym pojedynku Świątek popełniała już zdecydowanie mniej błędów, była dużo bardziej regularna. Efekt? Wynik 6:1, 6:3 w godzinę i dziesięć minut oraz awans do trzeciej rundy Wimbledonu.

Iga Świątek - Alexandra Eala. Wimbledon. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Teraz nasza tenisistka zagra z Alexandrą Ealą. Do tej pory Polka i Filipinka mierzyły się ze sobą dwukrotnie. Oba spotkania zostały rozegrane w zeszłym roku. Na Miami Open niespodziewanie lepsza okazała się Eala (6:2, 7:5). Niedługo później Świątek zrewanżowała się w Madrycie (4:6, 6:4, 6:2).

W tegorocznej edycji Wimbledonu najbliższa przeciwniczka Raszynianki pokonała 6:1, 6:2 Meksykankę Renatę Zarazuę i Australijkę Mayę Joint 3:6, 6:2, 6:0. Jak poradzi sobie w starciu z trzecią rakietą świata?

Spotkanie Alexandra Eala - Iga Świątek, którego stawką jest awans do czwartej rundy Wimbledonu, zostanie rozegrane w sobotę 4 lipca o godz. 14:30 czasu polskiego na korcie centralnym.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć w Polsacie Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Interii Sport.

Iga Świątek i Alexandra Eala AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek Henry Nicholls East News

Alexandra Eala Waleed Zein/Anadolu AFP





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