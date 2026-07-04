O której gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz z Alexandrą Ealą? [TRANSMISJA, WIMBLEDON]

Mecz Iga Świątek - Alexandra Eala w III rundzie Wimbledonu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 4 lipca o godzinie 14:30 na korcie centralnym. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Iga Świątek - Alexandra Eala. Forma zawodniczek

Iga Świątek (WTA 3) po zwycięstwie z problemami nad Taylor Towsnend oraz pewnym triumfie nad Karoliną Pliskovą zameldowała się w III rundzie Wimbledonu. Polce mecz z Czeszką poszedł nadspodziewanie gładko, bo spędziła na korcie tylko nieco ponad godzinę i ostatecznie wygrała 6:1, 6:3.

Jej kolejną przeciwniczką będzie Alexandra Eala (WTA 32). Filipinka w dwóch pierwszych rundach pokonała niżej notowane rywalki. Najpierw w dwóch setach poradziła sobie z Renatą Zarazuą (6:1, 6:2), a następnie w niespełna dwie godziny wygrała 3:6, 6:2, 6:0 z Mayą Joint. Warto zaznaczyć, że Eala przed Wimbledonem rozegrała aż 12 meczów na trawie i wygrała turniej w Birmingham, a w Berlinie dotarła do półfinału. Dla porównania Świątek przed Wimbledonem wystąpiła na trawie tylko raz, odpadając przy tym z turnieju w Bad Homburg, z którego równie szybko odpadła jej dzisiejsza przeciwniczka.

To będzie trzecia konfrontacja tych tenisistek. Dwie poprzednie miały miejsce w poprzednim sezonie. Pierwsza zakończyła się wielką sensacją, kiedy Eala ograła Świątek w dwóch setach w ćwierćfinale turnieju w Miami. W drugim mecz podczas turnieju w Madrycie rewanż wzięła Polka, która zwyciężyła w trzech setach. Która zawodniczek przechyli bilans na swoją korzyść?

Iga Świątek - Alexandra Eala. Wimbledon. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Iga Świątek - Alexandra Eala w III rundzie Wimbledonu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 4 lipca o godzinie 14:30 na korcie centralnym. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1.

Iga Świątek Adam Vaughan PAP

Iga Świątek i Alexandra Eala znajdowały się kursie do bezpośredniego starcia w trzeciej rundzie Wimbledonu Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP / Ray Tang / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP





Iga Świątek - Karolina Pliskova. Najlepsze akcje meczu. WIDEO Polsat Sport