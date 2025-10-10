O której gra dzisiaj Świątek z Paolini? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Iga Świątek - Jasmine Paolini zostanie rozegrany dzisiaj nie przed godziną 13:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 2, a stream online będzie dostępny na platformie CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Iga Świątek - Jasmine Paolini. O której Polka gra w Wuhan? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Iga Świątek (2. WTA) w pierwszych dwóch meczach podczas turnieju WTA 100 w Wuhan nie straciła ani jednego seta. Polka pokonała kolejno Marie Bouzkovą 6:1, 6:1 i Belindę Bencic 7:6(2), 6:4. Teraz przyjdzie jej zmierzyć z Jasmine Paolini (8. WTA), która jeszcze nie zdołała pokonać naszej tenisistki.

Włoszka także zaczęła swój udział od II rundy, ale miała już znacznie większe problemy z rywalkami, niż Polka. W pierwszym spotkaniu z Yue Yuan, by wygrać, potrzebowała trzech setów (6:3, 4:6, 6:3). W drugim starciu Paolini zagrała z Clarą Tauson i pierwszą partię przegrała 3:6, a w drugiej triumfowała aż 6:1. Pojedynek jednak nie został dokończony, ponieważ Dunka skreczowała.

Świątek i Paolini zagrały przeciwko sobie jak dotąd siedem razy i wszystkie siedem meczów padło łupem Polki. Włoszka jak na razie nie potrafi znaleźć sposobu na naszą tenisistkę i nawet nigdy nie była tego blisko. Tylko w jednym pojedynku w 2024 roku w ramach Billie Jean King Cup Paolini zdołała ugrać przynajmniej seta, natomiast w pozostałych starciach przegrywała do zera.

