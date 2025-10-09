O której gra dzisiaj Świątek z Bencic w Wuhan? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Iga Świątek - Belinda Bencic zostanie rozegrany dzisiaj nie przed godziną 13:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 2, a stream online będzie dostępny na platformie CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Iga Świątek - Belinda Bencic. O której Polka gra w Wuhan? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Iga Świątek (2. WTA) udział w turnieju WTA 1000 Wuhan rozpoczęła od II rundy. W niej zmierzyła się z Marie Bozukovą (41. WTA). Polka poradziła sobie znakomicie, ponieważ rozgromiła Czeszkę 6:1, 6:1. Teraz nadszedł czas na starcie z wyżej sklasyfikowaną w rankingu WTA rywalką, czyli Belindą Bencic (15. WTA).

Szwajcarka, mimo że startuje od I rundy, to również ma za sobą tylko jeden mecz na tegorocznym turnieju w Wuhan. W I rundzie bardzo pewnie, bo 6:2, 6:2 rozbiła Donnę Vekić, natomiast w drugiej miała zmierzyć się z Elise Mertens, jednak Belgijka poddała spotkanie walkowerem.

Świątek i Bencic mierzyły się ze sobą jak dotąd pięć razy. Czterokrotnie ich mecze kończyły się zwycięstwami Polki, a tylko jeden triumfem Szwajcarki. Po raz ostatni obie tenisistki zagrały przeciwko sobie na tegorocznym Wimbledonie, podczas półfinału, gdzie zdecydowaną zwyciężczynią okazała się nasza zawodniczka. Świątek i Bencic miały mieć na "liczniku" jeszcze jedno bezpośrednie starcie podczas turnieju w Dosze przed dwoma laty, ale Szwajcarka odda je walkowerem z powodu przemęczenia.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 2, a stream online będzie dostępny na platformie CANAL+ Online.

