O której gra dziś Iga Świątek? Mecz na żywo z Poliną Kudiermietową [TRANSMISJA, WYNIK]

Mecz Iga Świątek - Polina Kudiermietowa zostanie rozegrany jako trzeci od godz. 12:00 na korcie nr 2. Pojedynek Polski z Rosjanką na Wimbledonie rozpocznie się nie przed godz. 16:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1, a stream online będzie dostępny w platformie Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej i wyniku live na stronie Interii Sport.

Iga Świątek w zeszłorocznym Wimbledonie zakończyła zmagania na III rundzie. Wówczas przegrała 6:3, 1:6, 2:6 z Julią Putincewą. Do tej pory nie wiodło jej się najlepiej w tym turnieju. Najdalej zabrnęła na nim w 2023 roku, kiedy to dotarła do ćwierćfinału i uległa w nim Elinie Switolinej 5:7, 7:6(5), 2:6.