O której godzinie gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz z Emilianą Arango? [TRANSMISJA, STREAM]

Iga Świątek zagra mecz z Emilianą Arango w I rundzie US Open dzisiaj o godzinie 17:30 Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Iga Świątek - Emiliana Arango. US Open. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Iga Świątek po wielkim triumfie w turnieju WTA 1000 błyskawicznie przeniosła się na korty US Open. Już w zeszłym tygodniu wystartowała w turnieju miksta w parze z Casperem Ruudem. Polsko-norweski duet dotarł do finału, ale w nim uległ włoskiej parze Sara Errani - Andrea Vavassori.

Dzisiaj Polka rozpoczyna swój start w turnieju singla. W I rundzie zmierzy się z Emilianą Arango. Dla obu zawodniczek będzie to drugie spotkanie w historii, ale pierwsze na poziomie seniorskim. Świątek i Arango po raz ostatni zagrały ze sobą II rundzie dziewczęcego French Open 2017 i nasza tenisistka triumfowała 6:2, 6:3.

