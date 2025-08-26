Partner merytoryczny: Eleven Sports

O której godzinie gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz z Emilianą Arango? [TRANSMISJA, STREAM]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Iga Świątek już dzisiaj rozpocznie swój udział turnieju singla podczas US Open. Druga rakieta świata w I rundzie zagra z Emilianą Arango. O której gra Świątek z Arango? Gdzie oglądać mecz Świątek? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Iga Światek w trakcie US Open 2025
Iga Światek w trakcie US Open 2025SELCUK ACARAFP

Iga Świątek zagra mecz z Emilianą Arango w I rundzie US Open dzisiaj o godzinie 17:30 Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Iga Świątek - Emiliana Arango. US Open. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Iga Świątek po wielkim triumfie w turnieju WTA 1000 błyskawicznie przeniosła się na korty US Open. Już w zeszłym tygodniu wystartowała w turnieju miksta w parze z Casperem Ruudem. Polsko-norweski duet dotarł do finału, ale w nim uległ włoskiej parze Sara Errani - Andrea Vavassori.

Dzisiaj Polka rozpoczyna swój start w turnieju singla. W I rundzie zmierzy się z Emilianą Arango. Dla obu zawodniczek będzie to drugie spotkanie w historii, ale pierwsze na poziomie seniorskim. Świątek i Arango po raz ostatni zagrały ze sobą II rundzie dziewczęcego French Open 2017 i nasza tenisistka triumfowała 6:2, 6:3.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max.

Tenisistka ubrana w sportowy strój, trzymająca w ręku piłkę tenisową, stoi na niebieskim korcie podczas meczu; intensywne światło słoneczne oraz czapka z daszkiem chroniąca przed słońcem.
Iga ŚwiątekDYLAN BUELLAFP
Zawodniczka tenisowa w niebieskiej koszulce i jasnozielonej czapce skupiona na odbiciu piłki rakietą podczas meczu
Emiliana ArangoMinas PanagiotakisAFP

