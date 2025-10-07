O której godzinie gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz z Bouzkovą? [TRANSMISJA, WYNIK]
Iga Świątek rozpoczyna turniej w Wuhan. Polska tenisistka w swoim pierwszym meczu w ramach II rundy zawodów zmierzy się z Marie Bouzkovą. Dla obu zawodniczek będzie to drugie bezpośrednie spotkanie. O której godzinie gra Świątek? Gdzie oglądać mecz Iga Świątek - Marie Bouzkova. Program TV. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz II rundy turnieju WTA 1000 w Wuhan Iga Świątek - Marie Bouzkova zostanie rozegrany dzisiaj nie przed godziną 13:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 2, a stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.
Iga Świątek nadspodziewanie szybko odpadła z turnieju w Pekinie. Polka zakończyła swój udział na poziomie 1/8 finału, odpadając z Emmą Navarro. Teraz nadszedł czas na zmagania w Wuhan, które nasza tenisistka rozpocznie od meczu II rundy. W nim jej rywalką będzie Marie Bouzkova.
Czeszka ma już za sobą spotkanie w I rundzie. Tenisistka naszych południowych sąsiadów zagrała z Camilą Osorio, która z kolei w Pekinie zmierzyła się ze Świątek. Kolumbijka skreczowała jednak na początku drugiego seta z powodu kontuzji, a pierwszą partię z Polką przegrała do zera. Natomiast w Wuhan Osorio uległa Bouzkovej w dwóch setach, przegrywając 3:6, 4:6.
Świątek i Bouzkova zagrały ze sobą jak dotąd tylko raz, a było to podczas zeszłorocznego Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka wygrała spotkanie III rundy 6:4, 6:2, na co potrzebowała 1 godziny i 35 minut.
