O której godzinie gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz z Bouzkovą? [TRANSMISJA, WYNIK]

Mecz II rundy turnieju WTA 1000 w Wuhan Iga Świątek - Marie Bouzkova zostanie rozegrany dzisiaj nie przed godziną 13:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 2, a stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Iga Świątek - Marie Bouzkova. O której godzinie gra Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, PROGRAM TV]

Iga Świątek nadspodziewanie szybko odpadła z turnieju w Pekinie. Polka zakończyła swój udział na poziomie 1/8 finału, odpadając z Emmą Navarro. Teraz nadszedł czas na zmagania w Wuhan, które nasza tenisistka rozpocznie od meczu II rundy. W nim jej rywalką będzie Marie Bouzkova.

Czeszka ma już za sobą spotkanie w I rundzie. Tenisistka naszych południowych sąsiadów zagrała z Camilą Osorio, która z kolei w Pekinie zmierzyła się ze Świątek. Kolumbijka skreczowała jednak na początku drugiego seta z powodu kontuzji, a pierwszą partię z Polką przegrała do zera. Natomiast w Wuhan Osorio uległa Bouzkovej w dwóch setach, przegrywając 3:6, 4:6.

Świątek i Bouzkova zagrały ze sobą jak dotąd tylko raz, a było to podczas zeszłorocznego Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka wygrała spotkanie III rundy 6:4, 6:2, na co potrzebowała 1 godziny i 35 minut.

Mecz 2. rundy turnieju WTA 1000 w Wuhan Iga Świątek - Marie Bouzkova zostanie rozegrany dzisiaj nie przed godziną 13:00. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 2, a stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

