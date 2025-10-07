Partner merytoryczny: Eleven Sports

O której godzinie gra Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz z Bouzkovą? [TRANSMISJA, WYNIK]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Iga Świątek rozpoczyna turniej w Wuhan. Polska tenisistka w swoim pierwszym meczu w ramach II rundy zawodów zmierzy się z Marie Bouzkovą. Dla obu zawodniczek będzie to drugie bezpośrednie spotkanie. O której godzinie gra Świątek? Gdzie oglądać mecz Iga Świątek - Marie Bouzkova. Program TV. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Iga Świątek turniej w Wuhan rozpoczyna od meczu z Marię Bouzkovą
Iga Świątek turniej w Wuhan rozpoczyna od meczu z Marię BouzkovąDU XINYIAFP

Mecz II rundy turnieju WTA 1000 w Wuhan Iga Świątek - Marie Bouzkova zostanie rozegrany dzisiaj nie przed godziną 13:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 2, a stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Kamil Majchrzak - Alex de Minaur. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Iga Świątek - Marie Bouzkova. O której godzinie gra Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, PROGRAM TV]

Iga Świątek nadspodziewanie szybko odpadła z turnieju w Pekinie. Polka zakończyła swój udział na poziomie 1/8 finału, odpadając z Emmą Navarro. Teraz nadszedł czas na zmagania w Wuhan, które nasza tenisistka rozpocznie od meczu II rundy. W nim jej rywalką będzie Marie Bouzkova.

Czeszka ma już za sobą spotkanie w I rundzie. Tenisistka naszych południowych sąsiadów zagrała z Camilą Osorio, która z kolei w Pekinie zmierzyła się ze Świątek. Kolumbijka skreczowała jednak na początku drugiego seta z powodu kontuzji, a pierwszą partię z Polką przegrała do zera. Natomiast w Wuhan Osorio uległa Bouzkovej w dwóch setach, przegrywając 3:6, 4:6.

Świątek i Bouzkova zagrały ze sobą jak dotąd tylko raz, a było to podczas zeszłorocznego Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka wygrała spotkanie III rundy 6:4, 6:2, na co potrzebowała 1 godziny i 35 minut.

Mecz 2. rundy turnieju WTA 1000 w Wuhan Iga Świątek - Marie Bouzkova zostanie rozegrany dzisiaj nie przed godziną 13:00. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Wuhan (K)
1/16 finału
07.10.2025
13:00
Do meczu:
Wszystko o meczu

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 2, a stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Zobacz również:

Muzyka pełni bardzo ważną rolę w życiu Igi Świątek. Tenisistka nie wyobraża sobie wyjścia na kort bez charakterystycznych, bezprzewodowych słuchawek i "towarzystwa" klasyków rocka
Iga Świątek

To napędza Igę Świątek do zwycięstw, sama się pochwaliła. Nie wyobraża sobie bez niej życia

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Zawodniczka tenisa wyrażająca radość i emocje po zwycięstwie, ubrana w sportowy strój, z zaciśniętymi pięściami, w tle widownia kibicująca uczestnikom meczu.
Iga Świątek poznała swoją rywalkę w drugiej rundzie WTA 1000 w WuhanJUNG YEON-JEAFP
Tenisistka w czarnej koszulce wykonuje silny backhand podczas meczu na niebieskim korcie, skupienie i dynamika uchwycone w ruchu piłki oraz emocji na twarzy zawodniczki.
Marie BouzkovaJESSICA LEEPAP/EPA

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja