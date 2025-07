Iga Świątek we wtorek dokonała przełomowej rzeczy w swojej karierze. Pierwszy raz udało jej się bowiem awansować do półfinału seniorskiego Wimbledonu. Nasza tenisistka pokonała w znakomitym stylu Ludmiłę Samsonową 6:2. 7:5.

Już teraz można niejako uznać to za nawiązanie do czasów juniorskich. W 2018 roku Polka wygrała bowiem juniorski Wimbledon i był to jej jedyny triumf wielkoszlemowy w tamtym okresie. Wśród seniorek do tej pory nie wiodło jej się najlepiej, ale tegoroczny turniej dla pięciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej przyniósł przełom.

Dla Świątek i Bencic będzie to szósty bezpośredni pojedynek w karierze. Cztery jak do tej pory wygrała Polka, w tym to ostatnie na Wimbledonie sprzed dwóch lat, gdy pokonała Szwajcarkę w IV rundzie 6(4):7, 7:6(2), 6:3. Bencic triumfowała tylko raz. Udało jej się to przed czterema laty w IV rundzie US Open, gdzie zwyciężyła 7:6(12), 6:3.