O której dzisiaj gra Iga Świątek z Susan Lamens? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek zagra dzisiaj z Suzan Lamens w II rundzie US Open o godzinie 17:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Iga Świątek z szybkim zwycięstwem i gratulacjami dla Taylor Swift [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

US Open. Iga Świątek - Suzan Lamens. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Iga Świątek znakomicie rozpoczęła start w turnieju singla US Open. We wtorek zmierzyła się z Emilianą Arango, którą pokonała 6:1, 6:2. Spotkanie potrwało zaledwie 1 godzinę i 1 minutę.

W II rundzie nasza tenisistka zagra przeciwko Suzan Lamens. Holenderka w I rundzie pokonała znacznie niżej notowaną Valierie Glozman 6:4, 6:2. 26-latka nie ma na koncie żadnych sukcesów na koncie, poza zwycięstwem w turnieju WTA 250 w Osace przed rokiem.

Ten sezon jest jednak dla niej pewnym przełomem. Pierwszy raz w karierze udało jej się wedrzeć do czołowej "60" rankingu WTA, choć aktualnie zajmuje 66. miejsce. Ponadto osiągnęła życiowe wyniki na Australian Open i Wimbledonie, gdzie dotarła do II rundy. Po raz pierwszy wystąpiła z kolei w Roland Garros, podobnie zresztą jak na US Open, gdzie wyrównała rezultaty z Melbourne i Paryża.

Iga Świątek zagra dzisiaj z Suzan Lamens w II rundzie US Open o godzinie 17:30. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max.

Iga Świątek Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Suzan Lamens podczas Wimbledonu 2025 Joris Verwijst AFP