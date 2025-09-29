O której dzisiaj gra Iga Świątek z Camilą Osorio? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Iga Świątek zagra dzisiaj z Camilą Osorio około godziny 8:30. Jej spotkanie odbędzie się jako drugie od godziny 7:00. Transmisję na żywo z tego meczu będzie można oglądać na żywo na kanale CANAL+ Sport 2, natomiast stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz w wynik w Interii Sport.

Iga Świątek (2. WTA) udział w tegorocznym China Open rozpoczęła od II rundy. W niej zmierzyła się z reprezentantką gospodarzy Yue Yuan i wygrała bardzo pewnie, bo 6:0, 6:3. W III rundzie Polka zagra już z nieco bardziej wymagającą przeciwniczką, którą będzie Camila Osorio (83. WTA).

Kolumbijka na trwającym turnieju WTA 1000 w Pekinie ma za sobą dwa bardzo trudne pojedynki. Najpierw 23-latka potrzebowała ponad trzech godzin, by pokonać Chinkę Ann Li 7:5, 6:(5):7, 7:5, a następnie nieco ponad dwóch, by wygrać z Anną Kalinskają 6:1, 4:6, 6:4.

Świątek i Osorio spotkały się na korcie jak dotąd tylko raz. Miało to miejsce w II rundzie Australian Open 2023. Wówczas nasza tenisistka w 1 godzinę i 25 minut wygrała z Kolumbijką 6:2, 6:3. Biorąc pod uwagę ten fakt, ale też przede wszystkim tegoroczną dyspozycję obu zawodniczek, Polka jest zdecydowaną faworytką tego pojedynku.

Transmisję na żywo z tego meczu będzie można oglądać na żywo na kanale CANAL+ Sport 2, natomiast stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

