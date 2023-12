O Idze Świątek zapomniano. Znany trener nie pozostawił wątpliwości 

Iga Świątek niebawem znów wróci na kort. Reprezentantka Polski rozpocznie sezon jako liderka światowego rankingu WTA. I choć niewątpliwie raszynianka będzie w gronie głównych faworytek do wygrania wielkoszlemowych turniejów, to zdaniem cenionego trenera, może jednak znaleźć się w cieniu gwiazdy tej dyscypliny. Mowa o Naomi Osace, która jak wiadomo, wraca do rywalizacji po przerwie spowodowanej narodzinami córki.