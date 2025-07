O 15:00 dotarł komunikat ws. meczu Świątek - Collins. To już oficjalne, jest potwierdzenie

Jeszcze przed zakończeniem meczu z Amerykanką było jasne, że jeśli Iga awansuje do trzeciej rundy rozgrywek w Wielkiej Brytanii, to tam musi się zmierzyć z Danielle Collins, Doświadczona zawodniczka z USA zagwarantowała sobie ten awans zanim Świątek wyszła na kort centralny. 31-latka pokonała w premierowej fazie Camilę Osorio, a później rozprawiła się z Veroniką Erjavec. Oba te pojedynki wygrała bez straty seta. Dzięki temu po raz dziesiąty dojdzie do bezpośredniej potyczki pomiędzy Świątek i Collins. W zestawieniu H2H jest aktualnie 7-2 dla Igi, ale ich ostatecznie starcie, rozegrane kilka tygodni temu w Rzymie, zakończyło się zwycięstwem Danielle.