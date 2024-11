Nowy trener ujawnił kulisy pracy z Igą Świątek. Tak wyglądały ich pierwsze dni razem

W grupie pomarańczowej w Rijadzie doszło co ciekawej sytuacji. Aż trzy tenisistki zakończyły ją z dwoma wygranymi na koncie. W małej tabelce lepsze okazały się Barbora Krejčikova i Cori Gauff . Czeszka co prawa uległa 23-letniej raszyniance 6:4, 5:7, 2:6 , ale pokonała Amerykankę 7:5, 6:4. Z kolei zawodniczka z Atlanty okazała się lepsza od Świątek, zwyciężając 6:3, 6:4 . Tym samym pierwsze miejsce przypadło Krejčikovej, drugie Gauff, a trzecie Polce .

Tenis. Wim Fissette liczył na co najmniej półfinał w finałach WTA

- Iga potrzebuje rozegrać kilka meczów, aby wznieść się na swój najwyższy poziom. Dlatego mieliśmy nadzieję zobaczyć Igę w najlepszej wersji w półfinale. Niestety, nie zakwalifikowała się do tej fazy. Jednak przygotowała się do tego turnieju najlepiej jak mogła i dobrze spędziliśmy ten czas - dodał.

- Oczywiście, że nie. Zbyt mało czasu razem spędziliśmy. Ten czas poświęciłem na poznanie Igi i jej zespołu. To były obserwacje, analizy, rozmowy i przygotowywanie planów na przyszłość. Jedyne w czym mogłem teraz pomóc, to przygotowanie strategii przeciwko kolejnym przeciwniczkom, co jest ważnym elementem pracy trenera. To był również czas na zaplanowanie okresu przygotowawczego do nowego sezonu - powiedział Fissette.