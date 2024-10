Nowy trener Igi Świątek wreszcie przemówił. Od razu zapowiada wielką zmianę

W czwartkowy poranek Iga Świątek ogłosiła nazwisko nowego trenera. Zaproszenie do współpracy przyjął Wim Fissette. Dzień później 44-letni Belg udzielił pierwszego po nominacji wywiadu. Na antenie Eurosportu powiedział to, na co wielu fanów 23-letniej tenisistki czekało. Liderka światowego rankingu zmieni sposób gry, będzie częściej atakować przy siatce, a po kolejne wielkoszlemowe tytuły ma sięgać nie tylko w Paryżu.