Nowy trener Igi Świątek mówił o "kolejnych pięciu procentach". Konkretna deklaracja

Tenis. Wim Fissette chce współpracować z najlepszymi zawodniczkami

"Odkąd zaczęliśmy współpracować, zauważyłem wiele rzeczy. Wciąż jednak analizuję grę Igi - rozmawiamy by lepiej się poznać. Ten turniej to świetna okazja, aby przekonać się, jak ona sama przygotowuje się do imprez. Będziemy badać, co można poprawić. Oczywiście w międzyczasie chcemy wprowadzić do je gry nowe aspekty, sprawić by była jeszcze lepsza, Plan treningu jest prawie gotowy, podczas sezonu przygotowawczego z pewnością zaczniemy go wdrażać" - stwierdził Belg.