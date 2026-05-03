Iga Świątek czeka na pierwszy impuls, który pozwoli jej przełamać tegoroczny impas. Na ten moment nie pomogła jej w tym nawet zmiana szkoleniowca. Zarówno w Stuttgarcie, jak i potem w Madrycie, 24-latka odpadła z turniejów już pod drugim meczu, na etapie trzeciej rundy. W Niemczech ograła ją Rosjanka Mirra Andriejewa, a w stolicy Hiszpanii pokonał ją własny organizm. Zmagająca się z infekcją wirusową Iga Świątek została zmuszona do kreczu w trzecim secie i tak zakończyły się jej marzenia o odzyskaniu tytułu wywalczonego przed dwoma laty po kosmicznym finale z Aryną Sabalenką.

Kolejną okazją do błysku dla Igi Świątek jest turniej WTA 1000 w Rzymie, który polska tenisistka wygrywała już trzykrotnie.

Nasza tenisistka trenuje w stolicy Włoch już od środy. A w piątek miała okazję sprawdzić swoje siły w sparingowej potyczce z Madison Keys, którą stoczyła w ramach swoich kolejnych zajęć.

WTA Rzym. Iga Świątek sama się chwali. Tak radzi sobie w "nowym sporcie"

Impreza w Rzymie rozpocznie się oficjalnie 5 maja. W oczekiwaniu na jej inaugurację Iga Świątek wrzuciła do sieci post, chwaląc się tym, jak spędzała swój czas poza kortem w minionym miesiącu. Jak się okazuje 24-latka spróbowała swoich sił w nowej dyscyplinie, brylując na... polu golfowym.

Nasza była liderka rankingu WTA zamieściła na Instagramie nie tylko zdjęcia, ale i nagranie, na którym zaprezentowała swoje umiejętności. Pochwalił je najlepszy polski tenisista Adrian Meronk, bijąc jej w komentarzach wirtualne brawa.

Rozwiń

Z gratulacjami dotyczącymi poziomu gry ruszył także Jerzy Dudek - nasz były piłkarz, a obecnie zapalony golfista. 53-latek był pod wrażeniem zamachu i ruchów prezentowanych przez Igę Świątek. - Wygląda na bardzo niski handicap - dopisał, dopatrując się sporego golfowego potencjału w naszej tenisistce.

Iga Świątek Dita Alangkara/Associated Press/East News East News

Flavio Cobolli - Alexander Zverev. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport