Oczywiste więc było, że 31 grudnia 2023 r. ta umowa będzie wygasać. We wrześniu serwis Money.pl zapytał team Igi Świątek, czy prowadzone są negocjacje w sprawie jej przedłużenia, nie uzyskał jednak klarownej odpowiedzi. - Kwestie sponsorskie objęte są poufnością - przekazała wtedy Paula Wolecka , PR & Communications manager liderki światowego rankingu. Jeśli rozmowy trwają, to z pewnością do teraz z pewnością nie przyniosły całkowitego porozumienia.

Wygasła umowa PZU z Igą Świątek

- Ten rok był wyjątkowy, zdecydowanie najlepszy w mojej karierze i nigdy go nie zapomnę. Osiągnęłam więcej, niż mogłabym sobie wymarzyć podczas jednego sezonu. To zasługa całego zespołu, z którym ciężko pracujemy, by moja forma była stabilna i żebym stawała się coraz lepszą tenisistką. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia ze strony mojego głównego sponsora, PZU, dzięki któremu mam zapewnione bezpieczeństwo w biznesowej sferze mojej kariery. Dzięki tej strategicznej współpracy mogę skupić się na swojej pracy, czyli grze w tenisa - mówiła raszynianka dwanaście miesięcy temu. Czas pokaże, czy drogi tenisistki i najstarszej firmy ubezpieczeniowej w Polsce rozeszły się na stałe.