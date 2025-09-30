Nowy projekt Igi Świątek nabiera kształtów. Daria Abramowicz na pierwszym planie. Wyłożono kawę na ławę

Iga Świątek chciała pomóc takim sportowcom, jak ona sama, gdy była jeszcze młodsza. Jak na razie wiadomo, że kryteria przyjęcia dotyczą wieku oraz osiągnięć - dana osoba musi pokazać, że choć raz reprezentowała Polskę na zawodach międzynarodowych w jednej z dyscyplin olimpijskich.

Iga Świątek wesprze rozwój młodych sportowców. Pomoże jej Abramowicz

Nowa fundacja Igi Świątek oferować będzie pięciorgu swoich podopiecznych wsparcie finansowe w postaci stypendium, warsztaty i zajęcia sportowe, pomoc przy opracowywaniu własnego wizerunku w mediach, a także przy wszelkiego rodzaju dokumentacji dotyczącej zarobionych pieniędzy i podatków.

Jednym ze sportowych aspektów jest również kontakt z psychologiem. Jak się okazało, podopiecznymi fundacji zajmować będzie się Daria Abramowicz, co zostało ogłoszone w mediach społecznościowych.

Daria Abramowicz o swojej roli w fundacji

"Laureaci Programu Stypendialnego będą mogli korzystać z wiedzy i doświadczenia Darii Abramowicz, psycholożki sportu, która od lat wspiera Igę Świątek w budowaniu siły psychicznej i zrównoważonej kariery. Dzięki niej dowiedzą się, jak lepiej dbać o swoją głowę, emocje i motywację, by w pełni wykorzystać swój potencjał" - pisano w oficjalnym ogłoszeniu.

Zacytowano również słowa Darii Abramowicz: "Sportowiec to przede wszystkim człowiek. Porozmawiamy o tym, jak budować zrównoważoną karierę i wykorzystać swój potencjał, dbając o zdrowie psychiczne".

Tenis. Na zdjęciu Daria Abramowicz oraz Iga Świątek Tomasz Jastrzębowski/Foto Olimpik/REPORTER Reporter

Tenis. Na zdjęciu Iga Świątek i Daria Abramowicz Kena Betancur / AFP / Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP