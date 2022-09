Nowy fan Igi Świątek? Słynny brytyjski muzyk

Henry Olusegun Adeola Samuel znany jako Seal wydał dziesięć albumów studyjnych, które sprzedały się w ponad 20 mln egzemplarzy. Jego największy hity to "Crazy" (1991 rok) i "Kiss from a rose". Ta druga piosenka zyskała rozgłos między innymi dzięki temu, że była soundtrackiem do filmu "Batman forever". Dostał za nią nagrodę Grammy w 1996 roku.

Jak się okazuje Seal jest fanem sportu, w tym tenisa. Właściwie od początku jest obecny na trybunach podczas wielkoszlemowego US Open. W czwartek był z córką Leni. Jej mamą jest eksmodelka Heidi Klum, z którą tworzył małżeństwo w latach 2005-2014. W sobotę czasu amerykańskiego był też na meczu Igi Światek i zobaczył jak gra rakieta nr 1.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. US Open. Iga Świątek: Cieszę się, że serwis dawał mi punkty "za darmo". WIDEO © 2022 Associated Press

Po jednej z wygranych, choć trudnych, piłek kiwał głową z uznaniem dla Polki.