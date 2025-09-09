Nowe wieści ws. zdrowia Igi Świątek. Polka już po badaniach, lekarz zabrał głos

Za Igą Świątek bardzo intensywny okres. W połowie lipca pierwszy raz w karierze wygrała Wimbledon, co było jej szóstym wielkoszlemowym triumfem w karierze. Z kolei w ostatnich tygodniach przebywała w Ameryce Północnej, gdzie wzięła udział w turniejach w Montrealu, Cincinnati i Nowym Jorku. Ostatni wielkoszlemowy turniej, a więc US Open, zakończyła na etapie ćwierćfinału. Lepsza od Polki okazała się Amanda Anisimova, która zwyciężyła 6:4, 6:3. - "Rozgrywanie meczów bez treningów w dni wolne, radzenie sobie z problemami ze stopą, pokonywanie wielu trudności... dotarliśmy do ćwierćfinału, mając wiele na głowie, i jestem bardzo dumna z tego, co osiągnęłam w tych okolicznościach" - przekazała 24-latka po porażce.