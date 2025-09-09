Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nowe wieści ws. zdrowia Igi Świątek. Polka już po badaniach, lekarz zabrał głos

Maciej Brzeziński

Iga Świątek powinna wrócić do gry 15 września. Właśnie wtedy rozpoczyna się turniej WTA 500 w Seulu. Polka po odpadnięciu z US Open przyznała, że zmagała się z problemami zdrowotnymi. Wówczas jej lekarz zdradził, że po powrocie do kraju będzie musiała przejść szczegółowe badania. Teraz jest już wszystko jasne. Mamy nowe wieści prosto ze sztabu 24-latki.

Nowe wieści ws. zdrowia Igi ŚwiątekAl BelloAFP

Za Igą Świątek bardzo intensywny okres. W połowie lipca pierwszy raz w karierze wygrała Wimbledon, co było jej szóstym wielkoszlemowym triumfem w karierze. Z kolei w ostatnich tygodniach przebywała w Ameryce Północnej, gdzie wzięła udział w turniejach w Montrealu, Cincinnati i Nowym Jorku. Ostatni wielkoszlemowy turniej, a więc US Open, zakończyła na etapie ćwierćfinału. Lepsza od Polki okazała się Amanda Anisimova, która zwyciężyła 6:4, 6:3. - "Rozgrywanie meczów bez treningów w dni wolne, radzenie sobie z problemami ze stopą, pokonywanie wielu trudności... dotarliśmy do ćwierćfinału, mając wiele na głowie, i jestem bardzo dumna z tego, co osiągnęłam w tych okolicznościach" - przekazała 24-latka po porażce.

Kibice błyskawicznie zaczęli się martwić o zdrowie drugiej rakiety świata. Wówczas głos w sprawie zabrał także lekarz polskiej tenisistki, Mateusz Dawidziuk. Potwierdził on, że "Iga praktycznie od początku turnieju na Flushing Meadows zmagała się ze zmianami przeciążeniowymi stopy".

Nowe wieści ws. zdrowia Świątek. Lekarz Polki informuje

Świątek po powrocie do kraju miała przejść szczegółowe badania. Czy wykazały coś niepokojącego? Wysłaliśmy zapytanie do sztabu Polki i otrzymaliśmy odpowiedź.

Iga po powrocie z USA przeszła kompleksowe badania, które potwierdziły zmiany przeciążeniowe stopy. Niemniej tydzień regeneracji po bardzo intensywnym okresie startowym, pozwoli jej być gotową na dalsze występy w Azji
przekazał Interii lekarz Mateusz Dawidziuk.

To są dobre wiadomości dla kibiców Polki. Świątek obecnie się regeneruje, ale powinna być gotowa na tournee po Azji. Już 15 września rusza turniej WTA 500 w Seulu, do którego 24-latka została zgłoszona. Później powinna udać się na turnieje rangi WTA 1000 w Pekinie i Wuhan.

