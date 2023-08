Aryna Sabalenka znów nie wykorzystała szansy, by zbliżyć się do Igi Świątek w rankingu WTA . W półfinale w Cincinnati to Karolina Muchova była górą . Wygrała 6:7 (4), 6:3, 6:2, dzięki czemu w najnowszym notowaniu zaliczyła awans o aż siedem pozycji. Obecnie zamyka najlepszą żeńską tenisową dziesiątkę świata z 405-punktową stratą do poprzedzającej jej rodaczki Markety Vondrousovej.

Nieprzerwanie od kwietnia zeszłego roku lideruje Iga Świątek. Do tej pory zebrała 9955 punktów, druga Sabalenka ma ich 8746, co może budzić w niej frustrację. Wszak niejednokrotnie podkreślała, że ma apetyt na więcej i na koniec roku chciałaby zepchnąć Polkę z tenisowego tronu .

Dla mnie ważniejsze jest, jak kończysz rok. Teraz będę dalej naciskać i robić wszystko, co w mojej mocy, aby zakończyć bieżący rok jako światowa numer jeden ~ - zarzekała się.

Na razie na pocieszenie zostaje jej prowadzenie w innym zestawieniu , w WTA Race. To ranking, który gromadzi punktację tylko z bieżącego sezonu. Sabalenka i Świątek w Cincinnati odpadły na tym samym etapie (w półfinale), więc nic się nie zmieniło i Iga wciąż traci do Białorusinki 245 punktów.

Teraz rywalizacja obu pań wkracza w decydującą fazę.

Iga Świątek - Coco Gauff 1:2 Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Po US Open Aryna Sabalenka może wyprzedzić Igę Świątek w rankingu WTA. Już szykuje się na walkę

Różnica punktowa w rankingu WTA między Świątek a Sabalenką wynosi obecnie 1209 punktów. To sporo, ale niewystarczająco, by Polka czuła się całkiem pewnie w fotelu liderki. Wiele może zmienić się już niebawem. 28 sierpnia startuje ostatni wielkoszlemowy turniej w tym roku, US Open. Doskonała dyspozycja Białorusinki i słabsza forma Igi mogą być gwarantem zwrotu akcji.

Jeżeli Świątek chce utrzymać prowadzenie, to musi zajść co najmniej o jedną rundę dalej niż wiceliderka notowania. Sabalenka doskonale wie, że to decydujący okres i - jak wynika z sygnału wysłanego fanom w mediach społecznościowych - teraz skupia się wyłącznie na przygotowaniach do nowojorskich zawodów.

Wyjazd do Nowego Jorku ~ - oświadczyła na Instagramie.

Obok umieściła kilka fotografii. To zdjęcia z hotelowego pokoju, relaksu w gronie członków zespołu oraz obrazki z kibicami. Internauci próbują zagrzewać tenisistkę do walki. "Powodzenia na US Open", "Jesteś najlepszą zawodniczką" - piszą. Uwagę zwraca też koszulka tenisistki z wymownym przekazem pokazującym jej pewność siebie. "Być może się mylę, ale wątpię" - można wyczytać na t-shircie.

Także po tym, jak dość sensacyjnie przegrała z Muchovą, starała się udowodnić, że porażki nie zachwieją jej poczuciem własnej wartości. " Albo wygrywasz, albo się uczysz . To tyle" - ucięła wszelkie dyskusje.

US Open zacznie się 28 sierpnia i potrwa dwa tygodnie. Zakończenie imprezy zaplanowano na 10 września.

Aryna Sabalenka, Iga Świątek / Burak Akbulut/Anadolu / AFP

Iga Świątek / Andrzej Iwańczuk / AFP