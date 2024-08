Collins próbowała różnych sztuczek, by odwrócić losy spotkania. Sugerowała nawet problemy zdrowotne i koniec końców nie dokończyła spotkania, jako oficjalny powód podając kontuzję mięśni brzucha. Kłopoty Danielle zostały jednak poddane w wątpliwość po tym, jak dwie godziny później ponownie wyszła na kort, by zagrać debla. I nie było po niej widać żadnych oznak słabości wynikających z problemów zdrowotnych. Potwierdziła to także Agnieszka Radwańska , obserwująca te wydarzenia z trybun.

Później pojawiła się także odpowiedź ze strony Polki. "No cóż, nie będę się o to spierać, bo ja nigdy nie zrobiłam nic niemiłego w jej kierunku. Właśnie raczej chciałam jej pogratulować udanej kariery, bo wiemy wszyscy, że to jest jej ostatni rok w tourze. Szczerze mówiąc nie wiem, o co jej chodziło, bo nawet nie miałyśmy żadnych interakcji, które mogłyby spowodować, że ona by tak do mnie powiedziała" - podkreśliła raszynianka.