Nowa lista WTA. Świątek numerem 1. Chwalińska poza "rankingiem"

W Polsce wciąż nie przygasły emocje związane z genialnym występem Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa. Polska finalistka Wielkiego Szlema wróciła w poniedziałek do kraju w glorii chwały. Na hali przylotów warszawskiego Okęcia czekał na nią wielki tłum fanów oraz dziennikarzy, którzy chcieli spotkać się z naszą 24-letnią gwiazdą, gratulując jej ogromnego sukcesu.

Sama Maja Chwalińska także zabrała głos po przylocie do kraju podczas zorganizowanej wczesnym popołudniem konferencji prasowej. I nie kryła zaskoczenia tym, co zastała w ojczyźnie.

- Szczerze mówiąc, będąc w Paryżu nie czułam skali tego wszystkiego, co dzieje się w Polsce. Byłam dzisiaj w dużym szoku. Na pewno zdjęcia, które zrobiliście na lotnisku nie były korzystne. Jest to dla mnie nowa rzeczywistość, dużo nowych rzeczy wokół, ale zaadaptuję się. Zrobię wszystko najlepiej jak potrafię - tłumaczyła.

Tymczasem głośno jest już o kolejnym turnieju wielkoszlemowym - Wimbledonie, który rozpocznie się końcem czerwca. Wzrok skupia się między innymi na Idze Świątek. I to głównie za sprawą WTA.

Wimbledon. Iga Świątek już pod lupą WTA przed obroną tytułu

Przypomnijmy, że nasza trzecia rakieta świata będzie w Londynie bronić tytułu, niespodziewanie wywalczonego przed rokiem. Nie dziwi więc, że organizacja zarządzająca kobiecym tenisem umieściła ją na liście zawodniczek, na które warto spoglądać podczas tegorocznego okresu gry na trawie.

Gdy mówimy o zaskakujących mistrzyniach, Iga Świątek doskonale wpasowała się w tę definicję, choć przybyła na obiekty All England Club mają już na konice pięć tytułów Wielkiego Szlema. Trawa, od dawna uważana za najmniej naturalną dla niej nawierzchnię, niemal sprawiła jej kłopoty na początku turnieju, gdy przegrała pierwszego seta z Caty McNally w drugiej rundzie, ale przez resztę turnieju nie straciła już żadnego seta. W półfinale i finale oddała rywalkom zaledwie dwa gemy, pokonując Amandę Anisimovą 6:0, 6:0 w zaledwie 57 minut

- Był to jeden z dwóch finałów, do których Iga Świątek awansowała na tej nawierzchni w minionym sezonie - dwóch pierwszych w karierze - po tym jak zakończyła jako numer dwa za Jessicą Pegulą także turniej w Bad Homburg tydzień przed Wimbledonem. Jej ostatnia forma nie dorównuje wyskokim standardom, jakie narzuciła w poprzednich sezonach, ale tak długo, jak długo pozostaje obrończynią tytułu na Wimbledonie, pozostaje na krótkiej liście zawodniczek, które należy obserwować podczas gry na trawie - czytamy dalej.

Przypomnijmy, że w tym roku Iga Świątek pożegnała się z grą na Rolandzie Garrosie na etapie ćwierćfinału, przegrywając z Ukrainką Martą Kostiuk.

Na liście zawodniczek do obserwacji przedstawionej przez WTA, Iga Świątek została numerem jeden, a dalsze pozycje zajęły odpowiednio: Jelena Rybakina, Jessica Pegula, Amanda Anisimova oraz Katie Boulter. Portal WTA wspomniał także i o innych zawodniczkach, na które należy mieć baczenie, choć znalazły się poza stworzonym rankingiem, a wśród nich nie zabrakło rzecz jasna Mai Chwalińskiej.

- Jej przełom wywołał jedno ważne pytanie: Czy to wystarczy, by nowy numer 21 światowego rankingu otrzymał dziką kartę do głównego turnieju Wimbledonu, co pozwoliłoby jej na rozstawienie w miejscu, gdzie w 2022 roku odniosła swoje pierwsze zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym nad Kateriną Siniakovą? - zastanawiają się medialni przedstawiciele WTA.

Iga Świątek Photo by Miguel Reis / NurPhoto via AFP East News

Iga Świątek PIOTR GRZYBOWSKI/AGENCJA SE/East News East News

Iga Świątek Artur Gac AFP





Maja Chwalińska: Nie jestem za bardzo w social mediach, bo myślę, że bym zwariowała Polsat Sport