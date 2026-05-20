Nowa lista od WTA. Świątek numerem jeden. 1553,75 punktów przewagi

Tomasz Brożek

Świat tenisa znajduje się obecnie u progu drugiego w tym sezonie Wielkiego Szlema - Rolanda Garrosa. Turniej w Paryżu wystartuje już w niedzielę. Tymczasem portal WTA opublikował nową listę. Przedstawia ona "ranking sił" na kortach ziemnych, a pozycję liderki zajmuje Iga Świątek. Polska tenisistka wyprzedza aż o 1553,75 punktów umieszczoną na drugiej pozycji Amerykankę Coco Gauff. A to wszystko dzięki swoim zasługom z ostatnich lat.

Iga Świątek w sportowej koszulce i czapce, zasłania usta dłonią na tle trybun z czerwonymi elementami.
Iga ŚwiątekMAHOUDEAU Clement / KMSP / KMSP via AFP AFP

Wzrok wszystkich fanów tenisa kieruje się obecnie w stronę Paryża, gdzie już za cztery dni rozpoczną się wielkoszlemowe zmagania na kortach Rolanda Garrosa. Tamtejsze obiekty stały się w ostatnim czasie królestwem Igi Świątek. Polka po raz pierwszy zdobyła tytuł w sercu Francji 2020 roku, a później była niepokonana w latach 2022-24.

Przed rokiem - po trzech latach dominacji - z tronu strąciła ją jednak Coco Gauff, a sama Iga Świątek zboczyła z kursu wiodącego jej od zwycięstwa do zwycięstwa. Nie pomógł jej nawet powrót na ukochaną nawierzchnię ziemną, choć ostatnio w Rzymie widzieliśmy drobny impuls, jakim był pierwszy w tym sezonie awans do półfinału. Niemniej z tegorocznym występem Polki na Rolandzie Garrosie wiąże się sporo obaw.

- Iga Świątek jest najlepsza na mączce wśród tenisistek obecnej generacji, ale czy nadal jest najlepsza? - zastanawia się u progu paryskiej imprezy oficjalny portal WTA. A przy tym sam odpowiada na to pytanie, przedstawiając swój "ranking sił".

Lista stworzona została nie na podstawie obecnych odczuć, a matematyki ujętej w czteroletni cykl. Na koncie poszczególnych zawodniczek uwzględniony został ich dorobek punktowy z turniejów rozgrywanych na mączce, obejmujący 25 procent "oczek" wywalczonych w sezonie 2022, 50 procent z sezonu 2023, 75 procent z sezonu 2024 i całą pulę z obecnego oraz minionego roku.

Na tej podstawnie jako numer jeden na liście uznana została Iga Świątek. Polka wyprzedza aż o 1553,75 punktów drugą Coco Gauff i 1818,75 trzecią Arynę Sabalenkę. W TOP 5 znalazły się także Rosjanka Mirra Andriejewa oraz reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina.

- Biorąc pod uwagę jej historię na samym Rolandzie Garrosie, gdzie jest czterokrotną mistrzynią, łatwo jest zrozumieć, dlaczego zasiada na czele stawki. Poza samym Paryżem, jej dominacja z 2024 roku - gdy zgarnęła potrójną koronę, zdobywając tytułu w Madrycie, Rzymie i właśnie w Paryżu - wyznacza złoty standard panowania w nowoczesnej grze. Jednakże jej obecna pozycja opiera się w znacznej mierze na jej historycznych dokonaniach. Sama nie była w stanie wygrać żadnego z wymienionych turniejów w minionym roku o teraz przyjeżdża do Paryża, aby przerwać tę suszę na czerwonej mączce - czytamy przy nazwisku Igi Świątek.

"Ranking sił" na kortach ziemnych stworzony przez WTA:

  • Iga Świątek - 7577,25 punktów
  • Coco Gauff - 6023,5
  • Aryna Sabalenka - 5785,5
  • Mirra Andriejewa - 3621,75
  • Jelena Rybakina - 3395,25
  • Elina Switolona - 3223
  • Jasmine Paolini - 3015,5
  • Jessica Pegula - 2485,25
  • Madison Keys - 2178,5
  • Qinwen Zheng - 1979,25

