Novak Djoković nie pozostał dłużny Idze Świątek. Jego słowa poszły w świat

O ile Magdalena Linette i Magdalena Fręch odpadły z US Open, o tyle Iga Świątek wciąż zachwyca na nowojorskich kortach. Pierwsza rakieta świata przystąpiła do wielkoszlemowego turnieju jako obrończyni tytułu i jak na razie idzie jej fantastycznie. W drugiej rundzie bez problemu pokonała Darię Saville 6:3, 6:4 i może przygotowywać się do kolejnego spotkania. Zadanie nie będzie proste, bowiem 22-letnia zawodniczka zmierzy się ze swoją serdeczną przyjaciółką Kają Juvan. Co ciekawe, na konferencji prasowej reprezentantka Polski zwróciła uwagę na rywalizację tenisistów. Pod lupę wzięła Carlosa Alcaraza i Novaka Djokovicia.