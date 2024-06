Nokaut Igi Świątek, a tu Sabalenka pod ścianą. To może być koniec

Iga Świątek w imponującym stylu "zmiotła z kortu" Anastazję Potapową, wygrywając z nią 6:0, 6:0 w zaledwie 40 minut. Awansowała tym samym do ćwierćfinału Rolanda Garrosa i jest na dobrej drodze do obrony tytułu wywalczonego w minionym roku. Jeszcze przed starciem z Vondrousovą dla 22-latki nadeszły znakomite wieści, związane z rankingiem WTA. Powody do zmartwień ma natomiast Aryna Sabalenka. Białorusinka jest o krok od utraty pozycji wiceliderki.