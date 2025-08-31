Nocny triumf Świątek, a potem takie wieści o Polce i Sabalence. To już potwierdzone

Iga Świątek po wygranej na turnieju WTA rangi 1000 w Cincinnati wciąż nie schodzi ze zwycięskiej ścieżki. Polka z determinacją weszła w wielkoszlemowe US Open i zdążyła pokonać w Nowym Jorku już trzy kolejne rywalki.

Najpierw ograła Emilianę Arango, potem zatriumfowała nad Suzan Lamens, a w końcu, w nocy z 30 na 31 sierpnia według czasu środkowoeuropejskiego, zwyciężyła także w starciu z Rosjanką Anną Kalinską.

US Open: Ekspresowy mecz Igi Świątek. Zobacz skrót zwycięstwa z Arango [WIDEO]

US Open. Świątek i Sabalenka z wyjątkowym osiągnieciem, na coś takiego czekano blisko dekadę

Mecz ten pierwotnie przebiegał dla Świątek kiepsko, bowiem w pewnej chwili Kalinska prowadziła już... 5:1. Wówczas ze strony raszynianki nastąpił jednak wielki zryw i ostatecznie wygrała ona pierwszego seta po tie-breaku (7-2). W drugiej odsłonie było tymczasem 6:4 dla reprezentantki Polski i mogła ona cieszyć się z awansu do rundy czwartej. Przy okazji doszło tu do pewnego tenisowego przełomu.

Jak wskazano na profilu "OptaAce" na portalu X po raz pierwszy od 2016 roku mamy do czynienia z sytuacją, w której w jednym sezonie dwie zawodniczki zdołały osiągnąć pułap 20 triumfów na turniejach wielkoszlemowych - Świątek znalazła się tu w swoistym duecie z... Aryną Sabalenką, czyli swoją największą rywalką. Poprzednio z podobnego osiągnięcia cieszyły się zaś Angelique Kerber oraz Serena Williams.

US Open: Iga Świątek w kolejnej rundzie zagra z Jekateriną Aleksandrową

Teraz Świątek może się już szykować do zmagań w kolejnej rundzie nowojorskiej rywalizacji - a jej przeciwniczką będzie następna reprezentantka Rosji, Jekaterina Aleksandrowa.

Tytułu w singlu pań na US Open broni wspominana już Sabalenka, która w meczu czwartej rundy skrzyżuje rakietę z Cristiną Bucsą. Jeśli mowa o grze pojedynczej - zarówno kobiet, jak i mężczyzn, to Iga Świątek jest ostatnią przedstawicielką "Biało-Czerwonych", jaka pozostała w stawce walczącej o tytuł. W sobotę z turniejem pożegnali się Magdalena Fręch oraz Kamil Majchrzak.

Iga Świątek i Aryna Sabalenka znajdują się wśród głównych faworytek tegorocznego US Open

Iga Świątek i Aryna Sabalenka