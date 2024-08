Nocny komunikat WTA, dotyczy Igi Świątek. Zapadł oficjalny werdykt ws. Polki

Za Igą Świątek największe wyzwanie w sezonie. Chociaż Polce nie udało się wywalczyć olimpijskiego złota w Paryżu, to z czasem doceniła zdobycie brązowego krążka. Raszynianka miała okazję podelektować się atmosferą igrzysk przez kilka dni, zrezygnowała z występu WTA 1000 w Toronto. Teraz jednak wraca i zobaczymy ją podczas tysięcznika w Cincinnati. 23-latka od kilku dni trenuje na kortach w stanie Ohio, odbyła sesję m.in. z Qinwen Zheng. Reklama

Liderka kobiecego rankingu dostała wolny los w pierwszej rundzie, dzięki czemu miała o jeden dzień więcej na przygotowania do turnieju. We wtorek wyłoniła się rywalka dla Igi w drugiej fazie zmagań. Okazała się nią Warwara Graczewa. Zawodniczka reprezentująca od pewnego czasu Francję pokonała po zaciętej batalii Ajlę Tomljanović, wygrywając tie-break trzeciego seta. Wyszła w nim z głębokich opresji, bowiem Australijka prowadziła już 5-3. Ostatnie cztery akcje powędrowały jednak na konto Warwary.

Znamy godzinę meczu Igi Świątek. Organizatorzy nie oszczędzili polskich kibiców

Graczewa nie dostanie zbyt dużo czasu na odpoczynek, bowiem nie dość, że musiała się przedzierać do głównej drabinki przez eliminacje, to już kolejnego dnia przyjdzie jej się zmierzyć z najlepszą aktualnie zawodniczką świata. Organizatorzy turnieju WTA 1000 w Cincinnati podali o północy plan gier na środowe zmagania w stanie Ohio. Mecz Iga Świątek - Warwara Graczewa otworzy sesję wieczorną. To oznacza, że rozpocznie się on w nocy ze środy na czwartek nie przed godz. 1:00 czasu polskiego. Kibiców nad Wisłą czeka zatem nieprzespana noc. Reklama

O podobnej porze, co raszynianka, na kort wyjdzie także Magdalena Fręch. Tenisistka urodzona w Łodzi przebrnęła przez dwustopniowe eliminacje, we wtorek odpoczywała. O awans do drugiej rundy powalczy z Marie Bouzkova. Polsko-czeskie starcie zaplanowano jako drugie od godz. 23:00 czasu polskiego. Poprzedzi je pojedynek Anastazji Pawliuczenkowej z Beatriz Haddad Maią.

Turniej WTA 1000 w Cincinnati to pierwsze zmagania od dłuższego czasu, gdzie spotykają się wszystkie zawodniczki z TOP 5 rankingu WTA. Oprócz Igi Świątek zobaczymy w akcji m.in. Coco Gauff, Arynę Sabalenkę, Jelenę Rybakinę czy Jasmine Paolini. Rywalizacja w stanie Ohio to generalny sprawdzian przed wielkoszlemowym US Open. Impreza w Nowym Jorku rozpocznie się 26 sierpnia.



Reklama Iga Świątek: Czuję się co najmniej jak Taylor Swift. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Iga Świątek / AFP

Warwara Graczewa / ALAIN JOCARD / AFP / AFP