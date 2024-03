Nocne trzęsienie w rankingu. Sabalenka nie jest już druga, nowa rywalka dla Świątek

Iga Świątek i Aryna Sabalenka dość szybko pożegnały się z turniejem WTA 1000 w Miami. Najpierw z rywalizacji odpadła Białorusinka, która w trzeciej rundzie zmagań musiała uznać wyższość Anheliny Kalininy. W 1/8 finału przegrała także nasza tenisistka. Jej pogromczynią okazała się Jekaterina Aleksandrowa. Rosjanka zagrała świetne spotkanie, co doceniła także raszynianka na pomeczowej konferencji .

Wszystko ze względu na fakt, że Rybakina ma już gwarancję co najmniej 650 oczek za awans do wielkiego finału. W ten sposób będzie miała min. 2693 pkt w nowym rankingu WTA Race, który ukaże się 1 kwietnia. Sabalenka za trzecią rundę może liczyć na zaledwie 65 pkt, co oznacza, że w poniedziałkowym notowaniu przy jej nazwisku pojawi się liczba 2520 pkt.