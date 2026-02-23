Nocna decyzja WTA. Kara dla Świątek. Potężne uderzenie w Sabalenkę

Z różnych powodów z gry w WTA 1000 w Dubaju wypadło aż 25 zawodniczek: ponad połowa wycofała się jeszcze przed rozpoczęciem gier w głównej drabince, do tego doszły walkowery w trakcie turnieju, a także krecze podczas spotkań. Niewiele lepiej było tydzień wcześniej w Dosze, część zawodniczek wystąpiła tylko w jednym turnieju. I niektóre z nich... dobrze na tym wyszły, bo np. Karolina Muchova czy Jessica Pegula wygrały te rywalizacje.

Skąd tak przetrzebiona elita, bo z taką sytuację raczej nie spotykaliśmy się w poprzednim sezonie? Ze zmian w kalendarzu WTA, przyspieszeniu o tydzień, względem zeszłego roku, zmagań na Bliskim Wschodzie. Niby odbywały się w tych samych tygodniach co wtedy, ale... wówczas o tydzień wcześniej ruszył sezon w Australii. I po zakończeniu zmagań w Melbourne, a przed startem pierwszego obowiązkowego turnieju WTA 1000 w Dosze, były dwa tygodnie przerwy. A teraz - zaledwie tydzień.

Organizacja zajmująca się kobiecym tenisem wymaga od zawodniczek, by obowiązkowo zagrały w sezonie we wszystkich czterech Wielkich Szlemach, wszystkich 10 turniejach rangi 1000, ale też i sześciu imprezach rangi 500. Gdy tego nie ma - wlepiane są kary. Do 2024 roku "tysięczniki" były podzielone na "Mandatory", czyli obowiązkowe oraz "Non-Mandatory". Te drugie obejmowały m.in. krótsze imprezy na Bliskim Wschodzie, w Dosze i Dubaju. Z trzech takich imprez wystarczyło zagrać w jednej.

Teraz obowiązkowy jest start w każdej z nich. A jeśli zawodniczka nie wystąpi, w rubryczce na 18 zaliczanych turniejów pojawi się "0". I nie zastąpi tego zera rywalizacja z ostatnich 52 tygodni, która w teorii mogłaby tam się znaleźć. I na tym właśnie polega kara dla Świątek i Sabalenki.

Straty Igi Świątek i Aryny Sabalenki. Regulamin WTA jest po takich wycofaniach bezwględny

Polki i Białorusinki zabrakło w Dubaju - Iga tłumaczyła wycofanie "zmianą planów", Aryna zaś "brakiem gotowości". Potrenowała w Dubaju i uznała, że woli jeszcze odpocząć. To był cios dla organizatorów turnieju, dyrektor Salah Tahlak dał temu wyraz. I, co było zaskoczeniem, oznajmił, że Polka czy Białorusinka powinny otrzymać kary nie finansowe, bo te za wycofanie się już po losowaniu też je obejmują i wynoszą w ich przypadku 20 tys. dolarów, ale... punktowe - Należy im zabrać po 500, albo 1000 punktów za wycofanie się w ostatniej chwili. Będzie to bardziej odczuwalne niż grzywna - wściekał się.

Do tego nie dojdzie, bo oznaczałoby otwartą wojnę z tenisistkami, a WTA raczej chce dojść do porozumienia, o czym świadczy powołanie nowego ciała, czyli Tour Architecture Council. Z Jessicą Pegulą na czele - tu mają powstawać pomysły, które będą wprowadzane już do kalendarza na 2027 rok.

Zanim to się jednak stanie, zawodniczki muszą pogodzić się z tym, że w razie kolejnych wycofań do tabelek będą wskakiwały kolejne zera. A to rodzi spore niebezpieczeństwo utraty punktów rankingowych.

Według dawnych zasad Świątek powinna teraz stracić 215 punktów za zeszłoroczny ćwierćfinał w Dubaju, ale w to miejsce powinno wskoczyć 65 punktów za trzecią rundę w Rzymie - jej najsłabszy wynik, który nie był liczony. Tyle że wskoczyło zero, a 65 wciąż pozostaje "na rezerwie". Gdyby zagrała i przegrała pierwszy mecz, dostałaby właśnie to 65.

Sabalenka też dostała zero, ale według starych reguł powinno się jej przywrócić 195 pkt za półfinał WTA 500 w Berlinie. Ona w swoim dorobku ma już sześć takich pozycji z zerem: w zeszłym sezonie opuściła imprezy w Montrealu i Pekinie, w tym zaś: w Dosze i Dubaju. Do tego dochodzą dwie kary za brak uczestnictwa w turniejach rangi 500. Jej najgorszymi punktowo turniejami wliczonymi obecnie do rankingu są dwa ćwierćfinały WTA 1000 - z Rzymu i Cincinnati.

Białorusinka ma jednak sporą przewagę nad resztą stawki - Igę Świątek wyprzedza o 3087 punktów, Jelenę Rybakinę o 3422 pkt, a Coco Gauff i Jessicę Pegulę - o blisko 4000. W Sunshine Double to Kazaszka znajdzie się w idealnej pozycji do ataku na pozycję światowej "2" - ma do obrony znacznie mniej punktów niż Świątek.

Ranking WTA - aktualizacja z 23 lutego 2026

1. Aryna Sabalenka - 10675 pkt

2. Iga Świątek - 7588 pkt

3. Jelena Rybakina - 7253 pkt

4. Coco Gauff - 6803 pkt

5. Jessica Pegula - 6768 pkt

6. Amanda Anisimova - 6070 pkt

7. Jasmine Paolini - 4047 pkt (awans o 1 pozycję)

7. Mirra Andriejewa - 4001 pkt (spadek o 1 pozycję

9. Elina Switolina - 3845 pkt

10. Victoria Mboko - 3214 pkt

Miejsca pozostałych Polek w TOP 500

47. Magda Linette - 1234 pkt (awans o 3 pozycje)

57. Magdalena Fręch - 1053 pkt (spadek o 2 pozycje)

132. Maja Chwalińska - 593 pkt (spadek o 4 pozycje)

137. Linda Klimovicova - 555 pkt (spadek o 3 pozycje)

147. Katarzyna Kawa - 516 pkt (spadek o 2 pozycje)

305. Martyna Kubka - 216 pkt (awans o 34 pozycje)

400. Weronika Ewald - 159 pkt (awans o 14 pozycji)

416. Zuzanna Pawlikowska - 149 pkt (awans o 6 pozycji)

459. Weronika Falkowska - 124 pkt (awans o 34 pozycji)

