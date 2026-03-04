Nocna aktualizacja drabinki w Indian Wells, dotyczy Świątek. WTA potwierdza

Na środę zaplanowano rozpoczęcie głównej rywalizacji podczas WTA 1000 w Indian Wells. W nocy, oprócz pokazowych rozgrywek Tie Break Tens, dokańczano jeszcze eliminacje. Tuż po ich finalizacji doszło do aktualizacji i zmian w turniejowej drabince. Jedna z nich dotyczyła Igi Świątek. Zastąpiono pozycje "Qualifier/Lucky Loser" nazwiskami zawodniczek, które uzyskały awans poprzez kwalifikacje. Znamy już drugą potencjalną rywalkę Polki w meczu otwierającym jej udział w tysięczniku.

Iga Świątek poznała ew. rywalkę w drugiej rundzie WTA Indian Wells
Iga Świątek rozpocznie turniej WTA 1000 w Indian Wells od drugiej rundyPatrick T. Fallon / AFPAFP

Najlepsze tenisistki świata zjechały się do Indian Wells, by rywalizować w pierwszym turnieju WTA 1000 w ramach tzw. Sunshine Double. Iga Świątek od kilku dni przebywa na terenie Kalifornii i szykuje się do swojego startu. Wtorek czasu lokalnego okazał się dla niej bardzo intensywny. Przed południem rozegrała dwa sparingi - najpierw z Dianą Sznajder, a później z Karoliną Muchovą. Wieczorem wzięła udział w pokazowych rozgrywkach Tie Break Tens, w duecie z Casperem Ruudem.

    Kilkadziesiąt godzin temu rozlosowano turniejową drabinkę WTA Indian Wells. Raszynianka, z racji wolnego losu w pierwszej rundzie, przystąpi do rywalizacji od drugiej fazy. Okazało się, że na "dzień dobry" zmierzy się z Francescą Jones albo kwalifikantką. W 1/16 finału może dojść do starcia Polki z Marią Sakkari, a później z Karoliną Muchovą albo Qinwen Zheng.

      Poznaliśmy drugą potencjalną rywalkę Świątek w pierwszym meczu

      W nocy z wtorku na środę czasu polskiego dokończono eliminacje do głównych zmagań. Kilkanaście minut później opublikowano aktualizację drabinki na stronie WTA. Wówczas okazało się, z kim może się jeszcze zmierzyć Iga w drugiej rundzie. Tą zawodniczką jest Kayla Day. To właśnie mecz Amerykanki z Francescą Jones wyłoni premierową rywalkę dla Raszynianki. Warto dodać, że pierwsze spotkanie wiceliderki rankingu zaplanowano dopiero na sobotę czasu lokalnego.

      Nocne roszady dotyczyły także Magdaleny Fręch. Nasza reprezentantka czekała na wyłonienie swojej przeciwniczki. Finalistka WTA 500 w Meridzie zagra w premierowej rundzie z Australijką - Storm Hunter. To starcie wyznaczono na czwartek czasu lokalnego. Podobnie jak rywalizację pomiędzy Magdą Linette i Ashlyn Krueger Zwyciężczyni spotkania Fręch - Hunter trafi później na rozstawioną z "12" Belindę Bencic, a Linette - Krueger - na turniejową "19", czyli Ludmiłę Samsonową.

        Swoją drugą potencjalną rywalkę w meczu otwarcia poznała także Aryna Sabalenka. Do fragmentu drabinki Białorusinki dolosowano jeszcze Himeno Sakatsume. Japonka powalczy z Alycią Parks. Pierwszy pojedynek numeru jeden od czasu porażki w finale Australian Open odbędzie się w piątek czasu lokalnego, bowiem na ten dzień zaplanowano spotkania drugiej rundy w górnej połówce.

        Podczas nocy pojawił się także komunikat o wycofaniu Evy Lys. Reprezentantka Niemiec zrezygnowała z występu z powodu kontuzji prawego kolana. Szczęśliwą przegraną z eliminacji okazała się Dalma Galfi. Miejsce zawodniczki naszych zachodnich sąsiadów w drabince zajęła jednak Victoria Jimenez Kasintseva. To obywatelka Andory zagra na starcie z Caty McNally. Z kolei Węgierka trafiła na Annę Blinkową.

        Główna rywalizacja w Indian Wells potrwa do 15 marca. Najważniejsze informacje dotyczące turnieju można znaleźć w tenisowej zakładce na stronie Interii.

