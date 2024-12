Nocna akcja WTA, zabrali punkty Idze Świątek. Dodatkowa kara, rośnie strata do Sabalenki

Jeszcze w niedzielę, tuż przed północą doszło do aktualizacji rankingu WTA. Przyniosła ona nieprzyjemne informacje z perspektywy Igi Świątek. Polka straciła 75 pkt względem poprzedniego notowania, a to oznacza, że jej strata do Aryny Sabalenki wzrosła do 1121 "oczek". To efekt różnych decyzji, które podjęto po zawieszeniu raszynianki. Część turniejów ponownie wlicza się 23-latce do rankingu, ale jednocześnie zabrano jej punkty za półfinał WTA 1000 w Cincinnati.