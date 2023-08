Noc świetnych wieści dla Świątek. Ależ zaskoczenie, nie mogło być lepiej

WTA Montreal. Noc potknięć faworytek, Haddad Maia i Sakkari poza turniejem

Dlaczego to wszystko takie istotne? Fernandez i Collins to po prostu... kolejne potencjalne przeciwniczki Igi Świątek , w Canadian Open, a więc w teorii na naszą przedstawicielkę czekać będzie możliwie mniej wymagające zadanie w dalszym etapie zawodów.

Nie ma jednak co dzielić skóry na niedźwiedziu - Iga Świątek najpierw musi znaleźć sposób na Karolinę Muchovą - tak jak zrobiła to podczas ostatniego finału Rolanda Garrosa, kiedy to zatriumfowała 6:2, 5:7, 6:4. Wszyscy polscy sympatycy tenisa nie mieliby nic przeciwko, by taki rezultat się powtórzył... Początek potyczki 10 sierpnia o godz. 18.30.