Nikt się nie spodziewał. A jednak, stało się. Świątek z dumą ogłasza

Nadawcami wyjątkowej przesyłki okazali się nasi łyżwiarze figurowi: Jekatierina Kurakowa, Julija Szczetinina, Michał Woźniak oraz prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego Magdalena Tascher. To właśnie ten kwartet oznaczyła w swoim poście Iga Świątek, chwaląc się otrzymanym podarkiem. A okazała się nim... maskotka w kształcie pieroga, o której głośno zrobiło się podczas tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina.

Stała za tym nasza łyżwiarska ekipa, która rozsławiła "Piegoruszkę" - nazwaną później "Pieroginią" - zabierając ją ze sobą na imprezę czterolecia. Wywołała tym faktem spore poruszenie - nie tylko w Polsce, ale i na świecie. O pluszowym pierogu rozpisywały się potem światowe media. Zainteresował się nim także słynny amerykański raper Snoop Dogg, który ostatecznie otrzymał jedną maskotkę na własność, o czym informował nawet Polski Komitet Olimpijski.

Teraz swoją "Piegoruszkę" otrzymała także Iga Świątek. - Jak widzicie, pieróg do mnie dotarł, więc bardzo wam dziękuję - pochwaliła się w swoich mediach społecznościowych wiceliderka rankingu WTA.

Iga Świątek otrzymała podarek od olimpijczyków. Tak im podziękowała

Nasza tenisistka aktywnie śledziła poczynania polskich olimpijczyków na zimowych igrzyskach. 24-latka regularnie reagowała między innymi na medale, które zdobywali nasi reprezentanci - Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek oraz Władimir Semierunnij. Iga Świątek wspomniała o tym, dziękując za otrzymany prezent i podkreślając przy tym jak ważną imprezą są dla niej igrzyska olimpijskie, także te w zimowym wydaniu.

- Poza pierogiem chciałabym wam podziękować przede wszystkim za wspaniałe emocje i za to, że przez całe igrzyska miałam komu kibicować, bo zaprezentowaliście się naprawdę wspaniale. Wiem, że igrzyska są niebywałym doświadczeniem i dla mnie najważniejszym eventem sportowym, jaki istnieje. Tym razem mogłam doświadczyć tego bardziej jako kibic i za to wam dziękuję - powiedziała Iga Świątek.

I dodała: - Ten pieróg przyniesie mi na pewno dużo pozytywnej energii i z nim mam wrażenie, że mogę więcej. Więc naprawdę cieszę się, że wspólnie możemy też nawet podpromować dyscypliny zimowe, w których nasz kraj jest bardzo dobry, a które też potrzebują dużo wsparcia.

A na koniec druga rakieta świata zwróciła się raz jeszcze bezpośrednio do naszych łyżwiarzy, nawiązując do swojego znanego okrzyku, który raz za razem prezentuje na korcie. - Mam nadzieję, że wasze kariery na kolejne sezony będą się pięły do góry i życzę wam przede wszystkim... jazdy, bo wy wszyscy jeździcie - zakończyła swoją wypowiedź Iga Świątek.

