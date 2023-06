"Nigdy Więcej" znów interweniuje. Tym razem w sprawie Igi Świątek

Powodem interwencji jest to, co dzieje się ostatnio w sporym natężeniu wokół Igi Świątek i jej zaangażowania w upominaniu się o sprawy Ukrainy w obliczu agresji Rosji na ten kraj. Polska mistrzyni wielokrotnie zabierała głos upominający się za Ukrainą i pokojem w tym kraju, a przeciw inwazji. Często przypina też do swego stroju czy czapeczki ukraińską flagę.

Iga Świątek jest obiektem hejtu ze strony Polaków

Tak, to również słowa kierowane do Igi Świątek po tym, jak opowiedziała się za pokojem w Ukrainie i apelowała o to, by świat nie zamykał oczu i uszu na to, co dzieje się w tym kraju. Kolejne przykłady są jeszcze trudniejsze do uwierzenia, np.: "Ty jesteś Polska czy Ukrainka - k... zdecyduj się" czy też: