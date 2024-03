Niezwykły wyczyn Igi Świątek. Jedyna taka zawodniczka na świecie

Turnieje WTA 1000 to - zaraz po zmaganiach wielkoszlemowych - najbardziej prestiżowe profesjonalne rozgrywki. Formuła obejmuje dawne turnieje cyklu WTA Premier 5 i WTA Premier Mandatory. W bieżącym sezonie zaplanowano ich aż dziesięć - w Dosze, Dubaju, Indian Wells, Miami, Madrycie, Rzymie, Toronto, Cincinnati, Pekinie i Wuhan. Za zwycięstwo w każdym z nich tenisistki zyskują 900 lub 1000 punktów w rankingu, ale też około milion dolarów.

W swojej karierze Iga Świątek już siedmiokrotnie wygrywała w turniejach rangi WTA 1000 . To jednak nie wszystko, czym może pochwalić się polska zawodniczka.

Iga Świątek z imponującym wynikiem. Nie ma sobie równych

Odkąd powstał taki format rywalizacji, Polka jest jedyną tenisistką na świecie, która pozostaje niepokonana, jeżeli wygrywa inaugurującą partię spotkania. Wszystkie mecze, w których Świątek wygrywa pierwszego seta, finalnie padają łupem obecnej liderki rankingu. I było ich do tej pory naprawdę sporo.

Jak wyliczył portal Opta Ace, zwycięstwo z Danielle Collins to już 66. przykład takiej sytuacji.

A to jeszcze nie wszystko. Wygrywając z Amerykanką Iga Świątek dopisała do swojego konta już 75 triumf w ramach turniejów tej rangi. Żeby to osiągnąć, potrzebowała łącznie 94 spotkań. Tylko Serenie Williams i Marii Szarapowej udało się szybciej zgromadzić taką liczbę zwycięstw - słynnym tenisistkom wystarczyło rozegranie kolejno 88 i 93 meczów.