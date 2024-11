WTA Finals. Iga Świątek zabrała głos po zwycięstwie. Wspomniała o rzeczach, które ją zabolały

Jak przyznała, nie była w stanie stwierdzić dokładnie, co pozwoliło jej odrobić straty w trakcie drugiego seta. - Nie wiem. Starałam się robić to, co zwykle, by bardziej kontrolować piłkę. Bo odlatywała ona jak szalona z mojej rakiety. To nie zdarzało się na treningach. Wiedziałam, że mam los meczu w swoich rękach. Musiałam to odnaleźć, a to było ciężko. Trudno było zachować cierpliwość. Ale na koniec nie myślałam o wyniku i próbowałam grać po swojemu - przyznała Polka.