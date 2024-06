Iga Świątek: Wtedy w ogóle nie myślałam, że mam dobre losowanie

- Na ile to wpływało na moje granie? Taktycznie nic nie zmieniałam, ani nie czułam, że muszę się jakoś mega dostosowywać. Raczej to było naturalne dla mnie. Musiałam jedynie dostosowywać się do wiatru, bo faktycznie był mocny z jednej strony. A czy się ucieszyłam? Myślę, że to nie miało dla mnie żadnego znaczenia. Gdybym się ucieszyła podczas rozgrzewki, że mam otwarty dach, a później musiałby zostać zamknięty, to miałabym stać się smutna? Raczej nie zwracam na to uwagi, dostosowuję się do tego, co jest - wyjaśniła obrończyni tytułu.