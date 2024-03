Uwielbiam oglądać Carlosa Alcaraza ze względu na sposób, w jaki gra. Ma ogromną różnorodność uderzeń, siłę i próbuje różnych rzeczy. Nie zawsze wszystko mu się udaje. Popełnia błędy i to także coś, na co lubię patrzeć. Nigdy nie wiesz, co za chwilę się wydarzy

~ powiedział Andy Murray